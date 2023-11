Recensione Dreame L10s Ultra: una potenza nel mondo degli aspirapolvere robotici

Il Dreame L10s Ultra è uno degli ultimi aspirapolvere robotici ad arrivare sul mercato, con la sua imponente struttura che porta la pulizia automatizzata nelle case. Può rilevare automaticamente vari tipi di pavimento per determinare se dovrebbe aspirare o lavare, e la mappatura dopo il suo primo avvio è impressionantemente precisa. Il robot torna alla base per svuotarsi e pulirsi automaticamente dopo ogni sessione di aspirazione, non è economico, il che temo lo renderà fuori dalla portata di molti, ma è il prezzo da pagare per l'automazione è davvero giusto. Il Dreame L10s Ultra sembra offrire tutto ciò che ci si potrebbe aspettare da un robot aspirapolvere. Svuotamento automatico, navigazione fluida, pulizie personalizzate con intelligenza artificiale, potente aspirazione, supervisione remota, comandi vocali e altro ancora; sembra davvero impressionante.

Fondata nel 2015, la visione di Dreame Technology è stata quella di "migliorare la qualità della vita degli utenti globali". Con un focus su elettrodomestici per la pulizia di alta qualità come i migliori robot aspirapolvere, aspirapolvere senza fili e aspirapolvere ad acqua e polvere, l'azienda si è unita alla catena ecologica di Xiaomi nel 2017 per diventare l'azienda leader nel settore degli elettrodomestici intelligenti per la pulizia domestica.

Con "innovazione" come focus principale per i prossimi cinque anni, Dreametech ha lanciato il Dreame L10s Ultra alla fine del 2022 per stabilire "un nuovo standard per l'aspirapolvere e il lavaggio smart per la casa".

Il robot si è dimostrato fantastico nel rimuovere polvere quotidiana e briciole dai tappeti a pelo lungo e nel pulire il pavimento della cucina. La capacità del Dreame L10s Ultra di svuotarsi e pulirsi da solo è di gran lunga la sua migliore caratteristica. A parte riempire il serbatoio dell'acqua e cambiare il sacchetto della polvere un volta al mese, questo aspirapolvere richiede pochissima manutenzione. Inoltre, Dreametech semplifica la tua vita inviando notifiche al tuo telefono tramite l'app Dreamhome quando è necessario eseguire tali compiti di manutenzione.

Controllare l'aspirapolvere robotico tramite l'app è davvero semplice. Al primo utilizzo crea una mappa accurata della tua casa. Mi piace che puoi pianificare e personalizzare le pulizie, nonché impostare zone di pulizia in modo da spazzare e/o lavare solo le aree che ne hanno bisogno. La fotocamera e il microfono incorporati sono anche utili per i proprietari di animali domestici per controllare o tranquillizzare i loro amici pelosi, o per scoprire il progresso del L10s Ultra durante la pulizia.

L'aspirapolvere arriva in una scatola grande e pesante, e la base stessa è piuttosto grande. Pertanto, ho posizionato la base in una posizione fissa per tutta la durata della recensione. Il prezzo è di 899,00€, l' L10s Ultra non è economico, ma questo è il prezzo da pagare per una pulizia completamente automatizzata.

Recensione Dreame L10s Ultra: Prezzo e disponibilità

Disponibile per l'acquisto direttamente dal sito web di Dreametech, è possibile trovarlo anche presso rivenditori come Amazon. Il Dreame L10s Ultra offre un'automazione completa, ed è sì, un investimento, ma ritengo che a fronte della spesa si possa apprezzare la pulizia quotidiana del pavimento senza che si debba essere assolutamente coinvolti nel processo.

Recensione Dreame DreameBot L10s Ultra: Specifiche

Il Dreame L10s Ultra è dotato di un aspirapolvere robotico e di una stazione di base.

Aspirapolvere Robotico Stazione di Base

Dimensioni: 350 x 350 x 97mm 423 × 340 × 568mm

Peso: 3,7 kg 8,9 kg

Volume cassetta polvere: 350 mL 3 L

Volume serbatoio acqua : 2,5 L

Serbatoio acqua usata : 2,5 L

Livello di rumore minimo: 63 dB 52 dB

Autonomia massima Fino a 210 minuti N/D

Dreame L10s Ultra: Design

Il Dreame L10s Ultra è arrivato in una scatola molto grande e pesante. Piuttosto che essere il risultato delle dimensioni dell'aspirapolvere robotico stesso, l'ingombrante imballaggio era dovuto principalmente alla presenza della grande stazione di base verticale.

Almeno la configurazione è stata minima. Per quanto riguarda la stazione di base, è stato semplicemente una questione di riempire il serbatoio dell'acqua fino alla linea Max, inserire il serbatoio dell'acqua e il serbatoio dell'acqua sporca più il liquido detergente nell'unità, e poi ero pronto per iniziare. Il processo è stato simile per l'aspirapolvere robotico.

Come molti aspirapolvere robotici che ho testato, la spazzola laterale si aggancia all'unità e i due panni mop si fissano nella parte inferiore dell'unità.

La "spazzola" in gomma è in grado di rimuovere polvere, capelli e altri detriti dai pavimenti di tutta la tua casa. Secondo Dreame, dovrebbe durare da 6 a 12 mesi; con ricambi disponibili a prezzi davvero accessibili sul sito web di Dreametech. Infatti, puoi persino acquistare un kit completo di accessori per il L10s Ultra sul sito di Dreamtech, che include una spazzola rullo, due spazzole laterali, due filtri, sei panni mop e due sacchetti della polvere.

Sulla parte superiore dell'aspirapolvere robotico ci sono tre pulsanti, che invieranno l'aspirapolvere robotico alla base e lo accenderanno/spegneranno. Ci sono anche tre pulsanti intorno alla parte superiore dei serbatoi della base, attraverso i quali puoi avviare lo svuotamento, il lavaggio e l'asciugatura del panno mop. Sia l'aspirapolvere robotico che la stazione di base verticale presentano una finitura bianca lucida con dettagli argentati.

La Dreametech ha disponibile anche il detergente appositamente studiato per l' L10s Ultra al prezzo di 40€, questo permette una pulizia davvero impeccabile dei pavimenti che rimangono lucenti e profumati, nelle confezione è presente una ricarica da 300ml che va semplicemente inserito nella stazione base.

Recensione Dreame L10s Ultra: Prestazioni

Eccellente nel raccogliere polvere e piccoli detriti; Si collega con Amazon Alexa, Siri e Google Home. Esaminando le specifiche del Dreame L10s Ultra, sono rimasto piuttosto impressionato dalle sue capacità - in senso positivo. Dreametech si è proposto di offrire un'automazione completa.

Offrendo la possibilità di pianificare le pulizie tramite l'app o di inviare l'aspirapolvere robotico in azione su richiesta, ho scoperto che potevo davvero impostare e dimenticare il L10s Ultra mentre si imbarcava nel suo giro di doveri giornalieri di aspirapolvere.

Molte aspirapolveri robot richiedono di avviare una mappatura della tua casa prima che l'unità inizi la sua prima pulizia. Dopo aver caricato l'unità e aver eseguito un rapido riscaldamento facendo girare i panni mop e le spazzole, il robot è partito subito per il suo viaggio inaugurale per mappare e pulire. Potevo sentire i 5.300Pa di potenza di aspirazione entrare in azione mentre l'aspirapolvere robot vagava da una stanza all'altra e il cambiamento di aspirazione mentre passava da un tappeto a un pavimento duro. Potevo anche vedere i panni mop entrare in azione sui pavimenti duri e sollevarsi mentre il Dreame L10s Ultra rilevava il bordo dei tappeti.

È possibile controllare il Dreame L10s Ultra con la voce, collegandolo ad Amazon Alexa, Siri e Google Home. Il Dreame L10s Ultra si svuota e si pulisce automaticamente offrendo fino a 60 giorni di pulizia, sarà sufficiente sostituire il sacchetto nella base dopo questo periodo. Altre operazioni di manutenzione includono mantenere il serbatoio dell'acqua pieno per il lavaggio, assicurarsi che ci sia abbastanza liquido detergente e svuotare il serbatoio dell'acqua sporca quando ne ricevi la notifica.

La stazione di ricarica beneficerà anche di una pulizia di tanto in tanto, per evitare odori sgradevoli. E, anche se la spazzola senza setole non si impigliava con i capelli, la spazzola laterale aveva qualche filo intorno, che va liberato ogni tanto. Nota che se l'aspirapolvere robotico non si svuota automaticamente, potrebbe essere un po' intasato, quindi assicurati che lo faccia da solo o sii pronto a svuotarlo manualmente.

Recensione Dreame L10s Ultra: App

All'interno del coperchio della stazione di ricarica, troverai le istruzioni di installazione con un codice QR da scansione per scaricare l'app Dreamehome. E proprio come l'unità fisica, anche nell'app ci sono poche cose da configurare.

Ho trovato l'app abbastanza essenziale e proprio per questo davvero semplice e completa. Compatibile con iOS e Android, è attraverso l'app che puoi personalizzare la pulizia per adattarla alla tua casa e al tuo programma. Dalla prima volta che il Dreame L10s Ultra ha mappato la mia casa, ho potuto regolare il livello di acqua e aspirazione e modificare le impostazioni in modo che fosse più personalizzato alle routine di pulizia. La navigazione nell'app richiederà un po' di tempo per abituarsi. Infatti, guardando la prima pagina, potresti pensare che non ci sia molta funzionalità disponibile oltre all'attivazione della fotocamera in tempo reale, all'avvio di una pulizia o al riavvio. Tuttavia, fai clic sui tre punti neri nell'angolo in alto a destra e da lì puoi condividere il dispositivo, rinominarlo o eliminarlo.

Torna all'immagine del Dreametech L10s Ultra e fai clic su di essa per visualizzare la mappa. Sulla parte superiore della mappa vedrai l'area di pulizia in metri quadrati, il tempo di esecuzione e la durata della batteria. A destra c'è l'accesso alle modalità di pulizia, alle impostazioni di autopulizia e alla fotocamera in tempo reale. In modalità Pulizia, puoi scegliere tra spazzare, lavare o aspirare, mentre puoi anche regolare le impostazioni di aspirazione e l'umidità del panno mop. Puoi persino regolare la sequenza di pulizia, l'ordine di pulizia, selezionando le varie stanze e scorrendole per riordinarle secondo le tue preferenze.

Passa a Autopulizia e qui puoi selezionare la frequenza con cui il Dreame L10s Ultra torna alla base per una pulizia automatica. Il valore predefinito è impostato per un'area di 20mq, oltre ai tempi di asciugatura del panno mop e la frequenza di svuotamento automatico.

La funzione che offre la maggiore interazione con il Dreame L10s Ultra è la fotocamera in tempo reale. Inserisci il tuo codice di accesso, che hai impostato durante la fase di configurazione, e puoi controllare il tuo aspirapolvere robotico durante una pulizia e mentre è posizionato sulla base. Questa funzione si è rivelata super utile quando ero fuori casa e volevo verificare i progressi di una pulizia. È stata altrettanto utile quando volevo parlare (o scherzare) con chiunque fosse nella stanza allo stesso tempo del robot. Questo potrebbe essere ideale anche per i proprietari di animali domestici che vogliono controllare i loro amici pelosi. Dall'app, puoi anche visualizzare la cronologia delle pulizie, impostare pulizie programmate, regolare le impostazioni per la pulizia dei tappeti, vedere l'uso degli accessori e molto altro.

Tra le impostazioni, ho trovato le pulizie programmate e l'uso degli accessori particolarmente utili. Ho impostato una pulizia giornaliera programmata del pavimento della mia cucina, ma puoi scegliere l'orario, la frequenza o le stanze che vuoi pulire.

Recensione Dreame L10s Ultra: Durata della batteria

Prima del primo utilizzo, il Dreametech L10s Ultra dovrà essere caricato. Nella mia esperienza, questa carica iniziale ha richiesto circa 3 ore.

Si dichiara che l'aspirapolvere robotico offra un tempo di funzionamento fino a 210 minuti - questo quando si aspira solo in modalità Silenziosa; ci si può aspettare 160 minuti quando si aspira e si lava in modalità Silenziosa. Quando l'aspirapolvere robotico tornava alla base, svuotava il cestino, si autopuliva e si ricaricava. Puoi controllare lo stato della batteria nell'app e decidere di avviare una ricarica anche da lì.

Il Dreame L10s Ultra risulta essere un robot aspirapolvere di fascia alta che non delude assolutamente i sui clienti, con una media di 4.3 su oltre 2.800 recensioni su Amazon, è un robot apprezzato per l'accurata mappatura ed il minimo intervento per il suo funzionamento. E' possibile acquistarlo qui su Amazon al prezzo di 899,00€.

