Apex Legends: Scintilla Ora Disponibile + Trailer del Pass Battaglia

È il momento di brillare: EA e Respawn Entertainment hanno lanciato l'ultimo aggiornamento del pluripremiato sparatutto con eroi, Apex Legends: Scintilla. I giocatori possono illuminare la strada con Conduit, la nuova Leggenda di supporto le cui abilità, basate sullo scudo, possono innescare la vittoria per la loro squadra e la battaglia attraverso una Passo della Tempesta più veloce e letale. Gli account sono ora unificati con la progressione incrociata, così i giocatori si dimostrano all'altezza del pantheon delle Leggende e scalano il Pass Battaglia Scintilla per guadagnare cosmetici degni di un campione.





Guarda il nuovo trailer del Pass Battaglia per Apex Legends: Scintilla, che mostra le numerose skin, armi, emotes e altro che i giocatori possono acquisire, qui: https://www.youtube.com/watch? v=cYoxngWwoDw





Con il nuovissimo Pass Battaglia Scintilla, le Leggende possono correre verso l'Elisio con la skin Leggendaria "Velocità divina" di Octane al livello 50 e sfoggiare le skin Epiche di Conduit, Wattson e Newcastle. Le ambizioni prendono il volo con le nuove emotes di volo e salgono verso l'immortalità completando le sfide settimanali, guadagnando nuove cornici per gli stendardi, emotes, ciondoli per le armi, adesivi e altro ancora. I giocatori si uniranno ai ranghi delle Leggende conquistando il Pass Battaglia Scintilla e sbaraglieranno la concorrenza con stile grazie alle skin "Grazia di Odino" di Reactive e “Ira di Fenrir" di Rampage di livello 100 e 110. I giocatori hanno la possibilità di acquistare il Pass Battaglia Scintilla o il Pacchetto Premium per ottenere immediatamente il favore divino, sbloccando i primi 25 livelli e gli oggetti, tra cui la skin leggendaria "Sovranità astuta" per Rampart e la skin leggendaria “Epoca aurea" per il Nemesis. Qualunque sia la strada scelta, che le fiamme della gloria illuminino il loro cammino verso la vittoria.





Apex Legends: Scintilla è disponibile da oggi per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite EA App e Steam.

Altre News per: apexlegendsscintilladisponibiletrailerpassbattaglia