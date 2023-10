Apex Legends: Scintilla in un nuovo trailer di gioco

Apex Legends: Scintilla è alle porte: EA e Respawn hanno pubblicato un nuovissimo trailer di gioco in vista del lancio del 31 ottobre.

Fatevi coraggio e guardate la nuova Leggenda Conduit che sprigiona il suo potere in un trailer energico e vivace, visualizzabile su YouTube: https://www.youtube.com/watch? v=dpp9IKIar9E

I giocatori possono aspettarsi che Scintilla sia completamente carico di nuovi contenuti, chicche e un sacco di divertimento, tra cui:

Nuova Leggenda Conduit

Piccolo titano dell'ottimismo, Conduit è la nuova Leggenda e non va sottovalutata. Sempre piena di entusiasmo e di buonumore, è un'attrice da tenere d'occhio quando illumina il campo di gioco.



Nuova Abilità Passiva - “Fulmine di salvezza”: Conduit guadagna una raffica di velocità quando corre verso un compagno di squadra fuori dal raggio d'azione della tattica.





Nuova Abilità Tattica - “Energia radiante”: Invia una scarica di energia a un compagno di squadra generando scudi temporanei per lui e Conduit quando è in pericolo.





Nuova Abilità Ultimate - “Barricata energetica”: Schiera una serie di neutralizzatori di scudi che danneggiano e rallentano i nemici.

Passo della Tempesta, Energizzata

Introduzione di una Passo della Tempesta più veloce e più letale con nuovi punti di interesse come il Watton's Pylon, la ZEUS Station e altro ancora.

Arriva la progressione incrociata

Per garantire ai giocatori la stessa esperienza e gli stessi cosmetici su qualsiasi piattaforma, gli account di tutte le piattaforme saranno uniti in uno unico. Ulteriori dettagli sulla progressione incrociata sono disponibili qui.

Un nuovo e brillante Pass Battaglia

Nuove skin per le armi, skin per i personaggi, emotes e altro ancora saranno lanciate insieme a Scintilla il 31 ottobre.

E non dimenticate che il 7 novembre Apex Legends e Post Malone si uniranno per due settimane di grande caos. Ulteriori dettagli in arrivo!

Apex Legends: Scintilla verrà lanciato il 31 ottobre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite EA App e Steam.

