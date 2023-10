Trailer di riconoscimenti per Trine 5

Ancora una volta Pontius, Zoya e Amadeus hanno avuto successo, trovando un modo non solo per salvare il regno ma anche per conquistare il cuore di giocatori e critici. Con così tante reazioni positive, siamo così orgogliosi di ciò che Frozenbyte ha creato!

Con media come IGN, Videochums e Screen Rant - solo per citarne alcuni - che condividono parole positive su Trine 5: A Clockwork Conspiracy, THQ Nordic è lieta di condividerle anche con te! Non solo i media ma l'intera comunità ha apprezzato il gioco, come dimostrano le valutazioni su Metacritic (classificazione da 79 a 81) e Steam (un impressionante 94% positivo).



Ecco alcune delle nostre citazioni preferite per celebrare Trine e i suoi eroi:



"Una delle migliori serie puzzle-platform cooperative in circolazione" - IGN, 8/10

"Sicuramente materiale per il gioco dell'anno" - Videochums, 9.2/10

"Un'ottima scelta per divertirsi con gli amici" - GamingBolt, 8/10

"L'articolo più coinvolgente e accessibile finora" - Shacknews, 9/10

"Sicuramente lascerà i giocatori con un sorriso sulle labbra" - Screen Rant, 4/5

"Puzzle avvincenti, combattimenti caotici e presentazione perfetta" - Push Square, 8/10

"Facilmente il migliore della serie Trine sotto tutti gli aspetti" - Xbox Tavern, 10/10



Tuffati nel mondo di Trine!

Impugna la magia nei panni di Amadeus, il maestro delle arti arcane, brandisci la spada nei panni di Ponzio, il cavaliere dall'armatura scintillante (che adora le torte!), o gioca nei panni dell'astuta ladra Zoya: la scelta è tua!Un viaggio ricco di azione attende i nostri eroi di Trine.Combatti mostri e risolvi enigmi per salvare i tuoi amici e la tua famiglia in tempo!



Trine 5 è sviluppato da Frozenbyte a Helsinki, Finlandia ed è disponibile per PC, PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series S/X e Nintendo Switch a un prezzo consigliato di € 29,99 / $ 29,99 / £ 24.99.



