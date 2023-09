Trine 5 A Clockwork Conspiracy Recensione

Oggi vi parlo di Trine 5 A Clockwork Conspiracy, un mix di platform rompicapi e azione, sviluppato da Frozenbyte e pubblicato da THQ Nordic. Come da tradizione della saga, anche Trine 5 A Clockwork Conspiracy è un 2.5D a scorrimento laterale e tre personaggi giocabili: Amadeus il mago, Zoya la ladra e Pontius il cavaliere. Il gioco è disponibile dal 29 agosto 2023 per PC Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X e Series S. Dopo averlo giocato, ecco la mia recensione.



Storia e Gameplay

Dopo aver partecipato a un evento all', i tre eroi vengono incastrati e messi in cattiva luce presso l'intero regno. Il nemico questa volta è rappresentato da misteriosi automi meccanici e richiederà le abilità di tutte e tre i protagonisti per venirne a capo. Così Amadeus il mago, Zoya la ladra e Ponzio il cavaliere partono per contrastare l'esercito meccanico, ripristinare l'ordine e catturare chi è veramente dietro tutto questo. Il gameplay diè identico agli altri episodi. Infatti, gli enigmi possono essere sempre risolti da un singolo personaggio, anche se nella maggior parte dei casi bisognerà fare il passaggio da un eroe all'altro per andare avanti. Il leveldi Trine 5 è ottimo, divertente e si adatta a qualsiasi giocatore.

Il trio può essere personalizzato con accessori, oggetti e modifiche che potranno essere scovati esplorando zone segrete. Con i materiali ritrovati si potranno manipolare gli oggetti da usare nei puzzle, il posizionamento dei, il numero di resurrezioni, ecc. Presenti anche i rami delle abilità che, pur non essendo tantissime (frecce elementali, volo con lo scudo, casse magnetiche, clonazione di se stesso, ecc.), aggiungono alcune mosse davvero devastanti. Infine, ci sono oggetti appartenenti a singole categorie che danno accesso a succulenti. Completare il gioco non è facile. Inon sono tanti, ma gli enigmi impegneranno non poco i giocatori. Per riuscire a risolverli tutti, e portare a termine il gioco, serviranno non meno di dieci ore. Per chi invece vorrà trovare tutti i segreti e altro, le ore per finirlo saliranno di un bel po'.

è un ottimo titolo che sicuramente non deluderà i fan della serie. Si è scelto di proseguire nel segno della tradizione e di non puntare sull'innovazione. Di sicuro il titolo farà registrare numeri di tutto rispetto. Tuttavia, per conquistare altro, i ragazzi di Frozenbyte dovevano sicuramente innovare di più. Ormai sono passati tantissimi anni dal debutto del gioco. Consi è persa l'occasione di rivoluzionare il franchise che, da troppo tempo, mantiene uno stile di gioco immutato.

Comparto Tecnico

Graficamente, sin dal suo debutto, la serie è sempre stata un bel vedere. Anchenon è da meno e sugira a meraviglia. Il gioco sfoggia luci, blooming e effetti particellari da urlo, mentre i paesaggi sono molto dettagliati e colorati. Un po' sottotono invece i personaggi che, a un occhio attento, risultano ruvidi e non perfetti nelle animazioni. Da segnalare qualche piccola imprecisione neie qualche insignificantenelle collisioni. Nulla che inficia il divertimento che il gioco sa regalare. Infine, il comparto audio è buono con effetti credibili e una colonna sonora sempre appropriata, anche se a questo giro risulta leggermente ripetitiva.

Conclusioni

Trine 5 A Clockwork Conspiracy è un ottimo titolo che farà la felicità dei suoi fan. Tecnicamente valido regala un gameplay solido e divertentissimo sia giocato in single player che in co-op/multi. Tuttavia, l'età si fa sentire e la serie avrebbe bisogno di evolversi per attirare nuovi giocatori. Al netto di tutto ciò, mi sento di consigliare Trine 5 a tutti i giocatori a cui piacciono i platform e i rompicapo.





Voto 8.5/10

Altre News per: trineclockworkconspiracyrecensione