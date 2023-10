Destiny 2 - Ritorna la Festa delle Anime Perdute

Oggi, torna lo speciale evento d'autunno di Destiny 2, la Festa delle Anime Perdute, disponibile fino al 7 novembre. In questo evento gratuito, i giocatori indosseranno maschere e raccoglieranno dolcetti, e affronteranno spaventose sfide nei settori infestati di tutto il sistema solare. L'edizione di quest'anno sarà ricca di novità, tra cui il nuovo lanciagranate leggendario Acosmico, i set di decori per armatura a tema insetto votati dalla community, le nuove sfide (e ricompense) offerte dai settori infestati in modalità leggenda e le ricompense aggiuntive disponibili con la carta evento della Festa delle Anime Perdute.





Trailer:

I guardiani potranno completare le sfide evento indossando le maschere per ottenere dei biglietti. Poi, potranno potenziare la propria carta evento per spendere quei biglietti e ottenere ricompense ancora più dolci. Quest'anno, i giocatori in cerca di una sfida più ostica potranno misurarsi con i nuovi settori infestati leggendari con matchmaking. Utilizzando gli engrammi sinistri ottenuti nei settori infestati, i guardiani potranno poi sfruttare la concentrazione Hocus focus da Eva per dare vita alle spettrali armi dell'evento che più desiderino.

Questi engrammi potranno anche essere concentrati per ottenere armature esotiche di una qualsiasi delle espansioni di Destiny 2 in possesso dei giocatori. Le sorprese preparate da Eva per i guardiani, però, non finiscono qui: ci sarà infatti anche un nuovissimo memento, nero come gli incubi, per le armi forgiate.



Quest'anno, per la prima volta in assoluto, la community di Destiny 2 ha avuto la possibilità di votare i set di decori per armatura della Festa per ciascuna classe. A uscirne vincitori sono stati i set a tema ragno per cacciatori e titani, e il set a tema scarabeo per gli stregoni. I giocatori troveranno questi inquietanti decori all'emporio Everversum, per celebrare la festa più spaventosa dell'anno in grande stile.



In occasione dell'evento, il programma Ricompense di Bungie offrirà poi uno speciale set a tema Festa delle Anime Perdute, composto da una borsa a tracolla dei senzatesta e da due spille: una ispirata ai senzatesta e una ai dolcetti dell'evento. Il set potrà essere acquistato su Bungie Store da tutti i giocatori che riusciranno a completare la sfida evento Topo di biblioteca entro le 9:59 PT (18:59 italiane) del 7 novembre 2023.



Nell'attuale stagione di Destiny 2, la Stagione delle Arti Magiche, i guardiani continuano il loro viaggio aiutando Eris Morn a riportare in vita la Megera Regina, Savathûn, unica custode del segreto per attraversare il portale aperto dal Testimone nel Viaggiatore. Nelle due nuove attività stagionali, i giocatori hanno imparato a controllare la magia dell'alveare, utilizzando i potenziamenti delle carte del Mazzo dei Sussurri per personalizzare le loro dotazioni.



Nella prossima espansione di Destiny 2, La Forma Ultima, i giocatori vivranno l'epica conclusione della saga di Luce e Oscurità, intraprendendo un viaggio nel Pallido Cuore del Viaggiatore per affrontare il Testimone al fianco dell'Avanguardia e dell'amatissimo Cayde-6, tornato per questo capitolo conclusivo. La Forma Ultima uscirà il 27 febbraio 2024.

