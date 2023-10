WARNER BROS. GAMES PRESENTA MORTAL KOMBAT: ONSLAUGHT

Dai inizio a un nuovo viaggio con questo GDR cinematografico solo per dispositivi mobili con kombattimenti strategici in tempo reale. Oggi il lancio in tutto il mondo

Warner Bros. Games ha annunciato il lancio globale diMortal Kombat: Onslaught, un nuovo gioco di ruolo (GDR) in tempo reale che presenta kombattimenti a squadra ambientati nel leggendario universo diMortal Kombat. A partire da oggi i giocatori di tutto il mondo potranno scaricare gratuitamente il gioco dall'App Store per iOS e da Google Play per Android.

Sviluppato dagli acclamati NetherRealm Studios,Mortal Kombat: Onslaught presenta una storia esclusiva per dispositivi mobile ricca di azione, incentrata sul tentativo di distruzione di Shinnok e completata con grafica di alta qualità, filmati cinematografici e kombattimenti spaccaossa: quando il Dio Anziano tenterà di riottenere il suo potere raccogliendo le reliquie da ogni regno, i giocatori dovranno andare in soccorso di Raiden e costruire una squadra di kombattenti per proseguire attraverso le imponenti battaglie a squadra in tempo reale, così da sventare questo piano malvagio.

"In Mortal Kombat: Onslaught, i giocatori potranno scatenare il caos più totale in rapide battaglie strategiche con fino a dieci personaggi in contemporanea", ha dichiarato Ed Boon, responsabile creativo dei NetherRealm Studios e cocreatore di Mortal Kombat. "Mortal Kombat: Onslaught introduce un nuovo livello di strategia al gioco, non vediamo l'ora di scoprire come i giocatori costruiranno le loro squadre per fronteggiare i diversi nemici e sfide".

Mortal Kombat: Onslaught presenta numerosi lottatori iconici come Sub-Zero, Liu Kang, Scorpion, Kitana, e anche rare varianti amate dai fan di kombattenti klassici come Cyrax e Smoke. I giocatori dovranno collezionare e scegliere da un enorme catalogo di assassini, guerrieri, cecchini e difensori, ciascuno con le proprie e uniche mosse speciali, affinità e abilità passive, così da poter assemblare una potente squadra di quattro campioni.

Man mano che i giocatori si imbatteranno in battaglie progressivamente più difficili dovranno potenziare i loro kombattenti evolvendo le abilità kombattimento, incluse le kombo e le abilità speciali, aumentando di livello l'equipaggiamento ed equipaggiando le reliquie, potenti oggetti provenienti dalla storia diMortal Kombat che forniscono bonus agli effetti e anche Fatality. I kombattenti potranno anche potenziare le loro abilità nelle modalità speciali "Torre dei Boss" e "Abisso", oppure entrare nell'Arena per sfidare altri giocatori nel Regno della Terra in scontri in tempo reale, guadagnare le ricompense e scalare le classifiche nelle stagioni Giocatore contro Giocatore (PvP).

Onslaught.MortalKombat.com

Altre News per: warnerbrosgamespresentamortalkombatonslaught