WARNER BROS. GAMES LANCIA MORTAL KOMBAT 1

Scopri l'universo rinnovato di Mortal Kombat con l'ultimo capitolo del celebre franchise. L'accesso anticipato è già disponibile per le Premium Edition, i preordini riceveranno come bonus il personaggio giocabile di Shang Tsung

Mortal Kombat 1, l'ultimo capitolo del celebre franchise di videogiochi, è ora disponibile per l'accesso anticipato su PlayStation5, Xbox Series X|S,Nintendo Switch, e PC come parte della Premium Edition. La Standard Edition diMortal Kombat 1 uscirà in tutto il mondo il 19 settembre.

Sviluppato da NetherRealm Studios,Mortal Kombat 1 presenta un nuovo inizio per il franchise con un universo diMortal Kombat rinnovato dal Dio del fuoco Liu Kang, con una storia inedita e una versione reimmaginata e mai vista prima degli iconici eroi e nemici.

Lamodalità storia di Mortal Kombat 1 offre infatti una storia cinematografica con nuove relazioni, cambiamenti inaspettati alle classiche rivalità e storie personali originali per un'ampia schiera di personaggi, mentre leInvasioni, una modalità in cui i giocatori possono attraversare i reami tramite una mappa interattiva, consentono di sperimentare diverse configurazioni dei personaggi e completare numerose sfide per ottenere svariate ricompense, il tutto in un programma stagionale a tema di sei settimane.

Mortal Kombat 1 presenta inoltre il nuovo sistema deilottatori Kameo, con una schiera separata di personaggi di supporto che saranno d'aiuto durante gli scontri. Selezionati dagli oltre 30 anni di storia diMortal Kombat, i lottatori Kameo danno un vantaggio a ogni scontro grazie a un arsenale di mosse speciali offensive di supporto, prese uniche, breaker di difesa, fatal blow devastanti e fatality brutali.

Mortal Kombat 1 include una vasta selezione di combattenti con abilità e fatalty uniche, tra cui Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Johnny Cage, Kenshi, Smoke, Rain, Li Mei, Tanya, Baraka, Geras, Reptile, Ashrah, Havik, Generale Shao, Sindel, Reiko, Shang Tsung e l'eroina vampira Nitara, interpretata dall'attrice Megan Fox.

Puoi trovare il trailer ufficiale di lancio a questo link: https://youtu.be/KpJhGtU2YS0

La Premium Edition diMortal Kombat 1 è ora disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, e PC (Steam ed Epic Games Store) e include l'accesso anticipato al gioco da oggi insieme al Kombat Pack(DLC disponibile dopo il lancio del gioco nell'edizione standard) e a 1250 cristalli di drago (valuta di gioco). Il Kombat Pack comprende una skin del personaggio di Johnny Cage con la voce e l'aspetto del famoso attore ed esperto di arti marziali Jean-Claude Van Damme (disponibile subito), l'accesso anticipato ai personaggi giocabili Quan Chi, Ermac, Takeda, Peacemaker, Omni-Man e Patriota (disponibili dopo l'uscita), e i lottatori Kameo Ferra, Johnny Cage, Khameleon, Mavado e Tremor (disponibili dopo l'uscita).

La Premium Edition diMortal Kombat 1 è disponibile in versione fisica e digitale a €99,99 (prezzo consigliato al pubblico) per PlayStation 5, Xbox Series X|S. La Standard Edition diMortal Kombat 1 può essere preordinata in versione fisica e digitale a €74,99 (prezzo consigliato al pubblico) per PlayStation 5, Xbox Series X|S, a €69,99 per Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store), e sarà disponibile il 19 settembre. Tutti coloro che effettueranno il preordine, riceveranno il personaggio giocabile Shang Tsung.

