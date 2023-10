TANTI AUGURI CARRERA: 60 ANNI DI CORSE MOZZAFIATO

Fin dal 1963Carrera è sinonimo di velocità in miniatura. Le sue piste e i modellini minuziosamente dettagliati hanno reso l’azienda uno dei brand più riconosciuti al mondo. Fin dal primo sistemaCarrera Universal in scala 1:32, l’azienda si è dimostrata capace di portare novità e innovazione sul mercato: è però con il sistemaCarrera 124 , in scala più grande, che Carrera è riuscita a consolidare il suo successo, anche grazie alla nascita di una community globale di appassionati, iCarreraristi , che ancora oggi non vedono l’ora di ammirare le ultime novità dell’azienda. Con il passaggio dal sistema analogico al digitale, Carrera ha potuto rinnovarsi e sfruttare al meglio le caratteristiche di entrambi i mondi.



Dietro ogni pezzo, ogni pista o modellino ci sono ore di lavoro e di studio per ricreare fedelmente le auto più amate dagli appassionati come F1, DTM, Endurance e GT. Ogni annoCarrera produce in media più di 5.000 km di asfalto artificiale per permettere a tutti, grandi e piccini, innumerevoli ore di divertimento. Tra le auto e i set più preziosi mai realizzati da Carrera ci sono unaFerrari 250 GT totalmente placcata d’oro e il setDigital 124 Limited Edition del 2008: serie unica e rarissima, sogno di ogni collezionista e appassionato delle piste e auto in miniatura.







Per celebrare questo importantissimo traguardo Carrera ha annunciato un set molto speciale: laDigital 132 “Retro Grand Prix” , che comprende tre auto leggendarie. LaLancia Beta Montecarlo Turbo “Lancia Martini Racing, No.3” che stupì gli spettatori con la vittoria alla 24 ore di Daytona del 1981, laPorsche Kremer 935 K3 “No.54” che con la sua iconica livrea gialla e blu è diventata un modello classico del campionato tedesco DRM, l’antenato dell’odierno DTM, e laFord Capri Zakspeed Turbo “Würth-Zakspeed-Team, No.2” , auto che il pilota tedesco Klaus Ludwig portò alle 10 vittorie su 14 gare nel campionato DRM del 1982.



Imperdibile anche laBMW M4 GT “No.60” con una livrea speciale creata appositamente per festeggiare le sessanta candeline di Carrera. Sono prodotti che faranno andare in visibilio tutti gli appassionati che sono cresciuti con il mito di Carrera e che vogliono trasmettere l’amore per l’affascinante mondo delle piste e automobili elettriche alle nuove generazioni.



Non resta altro che costruire una pista, scegliere la propria auto preferita e sfrecciare per infinite sfide al cardiopalma!

