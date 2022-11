CARRERA TOYS OMAGGIA SONIC CON AUTO TEMA

In attesa dell'uscita dell'attesissimo Sonic Frontiers, l'ultima avventura del riccio più veloce del mondo, Carrera Toys celebra il personaggio che da 30 anni ha appassionato grandi e piccoli con le nuove automobili radiocomandate tratte dal videogioco Team Sonic Racing.







I robusti veicoli richiamano fedelmente quelli visti nel titolo del 2019. Sono lunghi 27 cm e sfrecciano fino a 9 Km/h grazie al radiocomando incluso nella confezione. La potente batteria LiFePo4 da 3,2 V 700 mAh garantisce fino a 20 minuti di corse senza sosta.







E se la batteria termina, niente paura perché con il cavo USB integrato è possibile ricaricare in tempi brevissimi la macchinina per tornare subito in pista. Sono i veicoli perfetti per vivere in prima persona le adrenaliniche gare per sconfiggere il famigerato Dr. Eggman!

