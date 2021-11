Carrera Mario Pipe Kart Recensione

Carrera RC Mario Pipe Kart

Oggi vi parlo di un giocattolo radicomandato dedicato all'idraulico più famoso del mondo. L'idraulico come avrete capito è Mario, mentre il giocattolo è il Mario Pipe Kart. Il Kart è Marchiato Carrera Toys, da sempre sinonimo di sicurezza e ottima costruzione di giocattoli, su licenza Nintendo. Carrera Toys negli anni ha costruito vari modelli ispirati al famoso idraulico e, anche in questo 2021, non delude le aspettative. Direttamente dal nuovissimo catalogo già disponibile alla vendita, Mario Pipe Kart arriva per deliziare i bambini in questo imminente Natale. Voglio ringraziare Carrera Toys e GDGPR che hanno permesso questa recensione.

Mario Pipe Kart è dentro una tipica confezione di auto che si può vedere nei negozi di giocattoli. Ha una grande superficie trasparente che permette di ammirare il prodotto, il controller e lo sfondo colorato tipico dei percorsi nei videogiochi di Mario Kart. Sul retro e sui lati della scatola si trovano numerose informazioni sul giocattolo, mentre all'intermo c'è anche un manuale. Ovviamente presente il logo Carrera ed il bollino che certifica la licenza ufficiale da parte di Nintendo. Iniziamo subito dicendo che Mario Pipe Kart è costruito davvero bene. Tenendolo in mano si ha una sensazione di qualità assoluta. Il giocattolo è solido, robusto e con dettagli curatissimi. E' realizzato in Policarbonato di ottima fattura con colorazione fedele al videogame e con ruote in vera gomma. Mario, che si trova alla guida, è realizzato altrettanto bene; è ricco di dettagli e la sua forma lo mette in risalto dal resto del Kart. Il Telecomando, pratico ed ergonomico, invece è un po meno resistente, quindi meglio non farlo cadere o fargli prendere degli urti.

Mario Pipe Kart risulta essere molto semplice da controllare; se lanciato in linea retta riesce a raggiungere una velocità di circa 9Km/h, quindi niente di pericoloso per i bambini. La tecnologia a 2,4 GHz rende possibile la guida simultanea e indipendente di più Kart dello stesso genere senza interferenze. Il kart si guida bene su qualsiasi terreno, ma grazie alle ruote in vera gomma ammortizzate va bene anche su percorsi irregolari. Il Telecomando in dotazione è realizzato in plastica ed è molto intuitivo da usare; infatti, essendo uguale al Pad usato nelle console di videogiochi risulta di facile approccio per i bambini. Mario Pipe Kart ha un raggio di utilizzo molto ampio e si usa tramite due stick analogici che regolano i movimenti.

Infine, concludo con la batteria da 320 mAh ricaricabile inclusa che per essere caricata la massimo impiega circa 50 minuti. Ho provato il Kart in casa (causa maltempo) su pavimenti lisci e mi ha permesso di giocare per circa 40 minuti. Tuttavia, penso che la durata è influenzata dal tipo di terreno dove si gioca. Infatti, un terreno accidentato stressa di più sia il Kart che la batteria, abbassandone sicuramente la durata. Ma non preoccupatevi perchè il divertimento è assicurato ugualmente. Unica nota negativa va fatta al cavo di ricarica proprietario che risulta un po ostico quando si deve sganciare dalle battire. Sicuramente un cavo USB standard sarebbe stato meglio essendo più semplice da staccare.

Data la sua ottima e sicura costruzioneè consigliato a tutti ia salire. Ma anche ragazzi più grandi e genitori si divertiranno a guidarlo. E' dotato di una buona autonomia e i pezzi di ricambio si possono comprare separatamente. Per questosarà di sicuro un regalo graditissimo.

