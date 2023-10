Red Dead Redemption per Nintendo Switch e PS4 nei negozi

Festeggia venerdì 13 con i nuovi sticker di GIPHY dedicati a Undead Nightmare e altro







Red Dead Redemption è ora disponibile nel Negozio di Rockstar e tramite altri rivenditori selezionati, sia per l'acquisto in formato fisico che per il download digitale. Vivi le epiche avventure western su Nintendo Switch e PlayStation 4, e ora fino a 60 fps su PlayStation 5 tramite retrocompatibilità.



E con l'avvicinarsi delle festività di Halloween, non c'è periodo migliore per raddoppiare il terrore di Undead Nightmare, l'espansione narrativa dalla svolta sovrannaturale del genere western inclusa con Red Dead Redemption.



Abbraccia lo spirito di Halloween con i nuovi sticker di GIPHY dedicati a Undead Nightmare, in aggiunta a una nuova carrellata di sticker a tema Red Dead Redemption sulla pagina ufficiale.



