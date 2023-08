Red Dead Redemption Recensione PS4

Un porting senza infamia e senza lode che si fa giocare bene



Dopo ben tredici anni Red Dead Redemption ritorna tra noi. Infatti, Rockstar Games ha rilasciato il porting di Red Dead Redemption, originariamente uscito per PlayStation 3, su PlayStation 4. Questa operazione ha suscitato molte polemiche tra i fan di Rockstar che non volevano un porting ma un remake. Nonostante il prezzo un po' alto, il gioco sta vendendo bene e i numeri danno ragione a Rockstar. Dato che si tratta solo di un semplice porting, e il gioco originale è stato abbondantemente recensito all'epoca di PS3, questa sarà una recensione tecnica.

Tutti conoscono; tuttavia, per rinfrescare la memoria, ecco una piccola introduzione al gioco.è un ex bandito della banda di, una gang che da anni semina il terrore nel Paese. Durante una rapina, Marston viene ferito gravemente e abbandonato dai suoi compagni. Sopravvive e fugge per ricominciare una nuova vita con la sua compagnae il figlio Jack. La coppia vive serena, ma un giorno la tranquillità viene interrotta dalla neonata Bureau of Investigation, la futura. Marston è ricattato dal leader della Bureau of Investigation e lo aiuta a catturare gli ex membri della banda di Dutch van der Linde.

Il gioco è uguale a quello uscito nel 2010 con l'aggiunta del(chiuso) e dell'espansione. Anche il gameplay, la crescita del protagonista e la progressione sono invariati. Tutto fila fluido e piacevole come l'originale. Le missioni primarie e secondarie si trovano sempre nella grande mappa a forma di lettere e icone. Tecnicamente, il gioco è sempre validissimo e, anche se alcune componenti grafiche mostrano tutti gli anni che hanno addosso, si difende ancora bene. Ci sono tante piccole migliorie in ogni reparto.ha curato il porting migliorandolo e pulendo la grafica in generale.

Ad esempio, ci sono miglioramenti nelle texture, ombre, luci, riflessi, ecc. È stato potenziato l'antialiasing e introdotte nuove opzioni grafiche che faranno scegliere i giocatori tra. Il motion blur può essere disattivato per evitare sfocature di movimento. Su PS4 i tempi dei caricamenti sono ridotti, rispetto alla versione, e risultano molto più rapidi su PS5. Il titolo su PS4 gira su una risoluzione die in 4K in retrocompatibilità su una PS5. Tuttavia, in entrambi i casi, il frame-rate è bloccato a 30 fps. La versione PS5 di Red Dead Redemption è fondamentalmente uguale a quella Xbox Series X. Infatti, migliori effetti, animazioni, risoluzione ine texture potenziate rendono il gioco più nitido, pulito e fluido. Anche se non esente da pop-up e qualche bug qui e là, alla finesi gioca bene.

Voto 8.5/10

è un porting senza infamia e senza lode. Un gioco che gira bene mettendo in risalto i pregi e minimizzando i difetti. Anche se un occhio poco attento farà fatica a vederle, le migliorie ci sono e ilè piacevolmente divertente. Il titolo è consigliato a tutti e, in particolar modo, a chi non lo ha mai giocato. Magari tra qualche tempo, appena scende sotto i 50 euro, diventerà un

