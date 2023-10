Doctor Who arriva in Magic: The Gathering

Per decenni Doctor Who ci ha condotto in avventure nel tempo e nello spazio. Ora, nell’anno del 60° anniversario della serie, Doctor Who arriva su Magic: The Gathering.

Ti offriremo i Dottori, i loro compagni, i loro nemici e molto altro ancora sotto forma di quattro mazzi Commander. Questi presentano tutte carte nuove per Magic, oltre a ristampe con nuove illustrazioni a tema Doctor Who, che ti permetteranno di immergere il tuo mazzo nel mondo del Dottore.Ogni mazzo Commander conterrà nuove carte che saranno legali nei formati di gioco Legacy, Vintage e Commander. Queste carte sono progettate per il Commander, accentuando l'aspetto divertente e sociale del formato amato da tutti i giocatori.I quattro mazzi presentano i Dottori raggruppati insieme seguendo la storia della serie TV. Blast From the Past presenta i primi otto Dottori. Timey-Wimey evidenzia il Nono, il Decimo e l'Undicesimo Dottore. Paradox Power mette in mostra il Dodicesimo e il Tredicesimo Dottore.E non dimentichiamoci dei cattivi! Il mazzo Masters of Evil Commander contiene molti degli arcinemici del Dottore nel corso dei 60 anni dello show.Ogni mazzo contiene compagni familiari a ciascun Dottore e può essere utilizzato nella Zona di Comando con qualsiasi Dottore. La meccanica delle carte riflette anche il periodo temporale della serie TV presente nei mazzi. Le carte Saga evidenziano gli eventi di ciascun Dottore preferiti dai fan della serie.Nelle sue numerose avventure, il Dottore ha viaggiato attraverso l'universo e così farai anche tu con le carte piano incluse in ogni mazzo Commander. Queste carte rappresentano i luoghi iconici di Doctor Who™, con ogni mazzo contenente 10 carte piano del tutto nuove per Magic, così potrai viaggiare nel tempo e nello spazio con il caos che ne consegue.Con questo set, potrai anche collezionare le versioni speciali vetrina TARDIS di diverse carte. Disponibili solo nei Collector Booster, queste versioni offrono nuove illustrazioni alle carte dei mazzi Commander, concentrandosi su stili appariscenti e abilità artistiche mozzafiato.Potresti anche incontrare speciali carte Dottore serializzate, nei Collector Booster. Estremamente rare ed estremamente eleganti, queste stampe del Dottore sono contrassegnate dal proprio numero di serie. Ogni carta arriverà solo in circa 500 copie e potrà essere trovata solo nei Collector Booster.Inoltre, i Dalek e gli Angeli Piangenti hanno invaso il Secret Lair Spookydrop. Le carte terra Dalek inseriscono l’incombente minaccia meccanica dei Dottori all'interno delle cinque terre fornitrici di mana. Le carte Secret Lair degli Angeli Piangenti aggiungono un elemento di sorpresa e pericolo a qualsiasi mazzo. Entrambi i drop sono ora disponibili sul sito web di Secret Lair.Tutte queste carte (mazzi Commander, Collector Booster e Secret Lair) sono frutto di un gesto d'amore per la serie ed evocano la storia di Doctor Who™ attraverso il punto di vista di Magic. Designer, scrittori e artisti hanno lavorato per catturare il mondo di Doctor Who™ in un modo che lo rendesse entusiasmante per gli appassionati di Doctor Who™ e di Magic: The Gathering.Magic: The Gathering – Doctor Who uscirà il 13 ottobre 2023.

