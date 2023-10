Sociable Soccer 24 uscirà su Steam e Switch

Tower Studios haannunciato le date di uscita delle tanto attese versioni per PCe console della sua fortunata serie d'azione arcade SociableSoccer.





Leversioni Steam e Nintendo Switch di Sociable Soccer 24verranno rilasciate in digitale il 16 novembre 2023. Le versioniPlaystation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series X/S, oltrealla versione fisica di tutti i formati, verranno rilasciate nelprimo trimestre del 2024.

TowerStudios, guidato da Jon Hare, la mente dietro la serie cultSensible Soccer, ha anche annunciato un nuovo accordo di licenzacon FIFPRO fornendo il gioco di oltre 10.000 giocatoriautorizzati da tutto il mondo. Questa partnership con FIFPROrende Sociable Soccer 24 l'unico gioco di calcio d'azione arcadecon licenza FIFPRO attualmente disponibile sul mercato per PC econsole.

Ilgameplay arcade, veloce e fluido di Sociable Soccer 24 èsicuramente il suo USP più accattivante. È facile da giocare madifficile da padroneggiare, in un modo che i fan dei precedentigiochi di calcio di Hare conosceranno molto bene. Nella modalitàcarriera per giocatore singolo, è divertente e stimolantescalare i campionati online collezionando e potenziando la tuasquadra, nel multiplayer online rimarrai stupito dalla velocitàe dalla fluidità dell'azione e il multiplayer locale è senzadubbio il più divertente, definendolo il miglior gioco difootball d'azione di questo secolo.

Pienodi modalità di gioco, c'è un intero mondo calcistico con cui igiocatori possono divertirsi, con 77 trofei del mondo reale dacollezionare e oltre 1.000 squadre tra cui scegliere.

"Finora sono state coinvolte così tantepersone nel viaggio di Sociable Soccer, che è sembrata unaricerca epica", afferma Jon Hare. "Da moltasoddisfazione poter finalmente fornire le versioni per PC econsole che avevamo promesso otto anni fa e sono lieto di direche tutte le persone che hanno pagato per la versione SteamEarly Access la riceveranno gratuitamente." Ha concluso: "SociableSoccer 24 rappresenta finora una tappa molto significativa nelviaggio di Sociable Soccer e vorremmo ringraziare tutti inostri partner che si sono uniti a noi in questo percorso,compresi i recenti arrivi FIFPRO e il suo entourage di 10.000stelle si sono uniti alla festa."





MettiSociable Soccer 24 nella tua lista dei desideri su Steam:https://store.steampowered. com/app/1914290/Sociable_ Soccer_24/

