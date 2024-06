Sociable Soccer 24 arriva su Nintendo Switch

Sociable Software Ltd, una nuova società di giochi che collabora con i creatori di Sociable Franchise di calcio, è orgogliosa di annunciare Sociable Soccer 24 è disponibile per l'acquisto su Nintendo® Switch™ a partire da oggi! Disponibile tramite scheda di gioco fisica o download digitale, versioni PlayStation® e Xbox® di anche il gioco verrà lanciato a breve.

Con FIFPRO™ licenza portando oltre 12.000 giocatori autorizzati al campo, solo Sociable Soccer 24 offre un mix inebriante di autenticità fusa con lo stile arcade avvincente di gameplay, quindi molto carente in altri videogiochi di calcio.

Non lasciarti ingannare la natura facile da giocare di Sociable Soccer 24, lo è semplice da imparare ma difficile da padroneggiare, fornendo il gameplay frenetico e strategico amato da milioni di persone; esattamente quello che ti aspetteresti da una squadra con un simile ricca eredità nel mondo dei videogiochi di calcio.

Per il calcio socievole 24, nazionale italiano e giocatore dell'Inter, Stefano Sensi, protagonista con orgoglio come copertina di quest'anno star, solo uno delle migliaia di calcio giocabili stelle disponibili nel gioco.

Guarda il nuovo Il trailer di Sociable Soccer 24 qui: https://www.youtube.com/ guarda?v=kX6YeqSqy5Q&feature= Youtube

Jon Hare, creativo Il direttore di Sociable Software Limited ha commentato: “Come a ex gioco n. 1 su Apple® Arcade™ e già popolare su Steam®, siamo lieti che sia finalmente arrivato il momento vieni per i giocatori su console per provare un pezzo di azione, a partire dalla versione per Nintendo Switch, disponibile Oggi. Riteniamo che il gameplay sia incentrato sull'azione Sociable Soccer 24 è ideale per i giocatori su console, molti dei quali desiderano una scelta seria nel calcio Giochi. Sociable Soccer 24 gioca come nessun altro calcio gioco e, con gli eroi con licenza, incredibilmente avvincente gameplay e azione senza sosta, non vediamo l'ora di darvi il benvenuto appassionati di console del bellissimo gioco di Sociable Soccer 24."

Pieno di divertimento, caratteristiche e azione calcistica, c'è così tanto da divertirsi in Sociable Soccer 24. Alcune delle caratteristiche principali di il gioco include: