Firenze, Pensionato di 91 anni aggredito : Nessuno lo ha aiutato!

Il 91enne Gianpaolo Matteuzzi, ex campione italiano di staffetta, è stato protagonista di una brutale aggressione il 6 ottobre mentre passeggiava in via degli Orti Oricellari nel cuore di Firenze. Un giovane aggressore sui trent'anni lo ha colpito e derubato, un terribile evento catturato in un video pubblicato oggi dal 'Corriere Fiorentino'.

Le immagini rivelano Matteuzzi che cerca di difendersi, ma alla fine soccombe alle aggressioni. Nonostante la folla in una strada affollata alle 17:00, nessuno interviene per aiutare l'anziano. Le persone presenti sembrano osservare la scena increduli, ma restano distanti, forse per paura del robusto aggressore. La mancanza di reazioni suscita riflessioni sul cambiamento della società e sulla mancanza di solidarietà.

Il video rivela anche il momento in cui Matteuzzi, dopo essere stato malmenato, si rialza e cerca di inseguire il rapinatore, il quale si allontana senza correre, forse per evitare di attirare l'attenzione. Questo atteggiamento indifferente della folla continua mentre l'ex campione tenta disperatamente di ottenere aiuto.

Il dramma si risolve quando il proprietario di un albergo soccorre l'anziano, fornendo anche le immagini di sorveglianza del suo locale. Matteuzzi, dopo aver presentato denuncia in Questura, riceve la notizia inaspettata del ritrovamento del suo orologio d'oro ad Arezzo, grazie all'efficace lavoro della squadra mobile che risolve il caso in soli tre giorni.

Nonostante la risoluzione positiva, l'anziano rimane turbato dall'indifferenza della gente durante l'aggressione. "Non riesco a rassegnarmi all'idea che Firenze sia cambiata", dichiara Matteuzzi. "Ciò che colpisce di più è l'indifferenza della gente. Rivedo la scena come fosse un film. Nessuno è intervenuto."

