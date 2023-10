EA SPORTS FC 24 INSERISCE NEL TOTW4 OLIVIER GIROUD COME PORTIERE

Ogni settimana EA SPORTS FC 24 permette ai giocatori di sfidare il Team of the Week, un team virtuale composto sulla base della performance settimanali dei migliori calciatori e delle migliori calciatrici reali a livello mondiale, per ottenere punti battaglia.

Dopo l'incredibile performance in porta durante la partita contro il Genoa, Olivier Giroud ha guadagnato un posto nel Team of the Week di questa settimana con una valutazione di 84...come portiere!

Qui di seguito l'elenco dei giocatori appartenenti al TOTW4:

Federico Valverde 89Sergej Milinkovic-Savic 87Kingsley Coman 86Romelu Lukaku 86Raheem Sterling 85

Pierre-Emerick Aubameyang 85

Olivier Giroud 84

Cristian Romero 84

James Tavernier 82

Leicy Santos 82

Scott McTominay 82



Louise Fleury 82



Denis Bouanga 82

Davinson Sánchez 81

Manuel Riemann 81

Teemu Pukki 81



Darlin Yongwa 80

Altre News per: sportsinseriscetotw4oliviergiroudcomeportiere