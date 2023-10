Un nuovo design per la console PS5

Un design ridotto per PS5 con memoria da 1TB per PS5 e PS5 Digital Edition; il nuovo modello offre l’opzione di aggiungere un Ultra HD Blu-ray Disc Drive alla PS5 Digital Edition





La nuova PS5 ha un volume ridotto di più del 30% e pesa il 18% e il 24% in meno rispetto ai modelli precedenti. Ci sono quattro diversi pannelli della cover, con la porzione superiore lucida mentre quella inferiore rimane opaca. Se acquistate PS5 Digital Edition, potete aggiungere l’Ultra HD Blu-ray Disc Drive per PS5 in seguito poiché sarà venduto separatamente al costo di 119.99€.

Il nuovo modello di PS5 sarà disponibile a partire da novembre negli Stati Uniti presso rivenditori locali selezionati e su direct.playstation.com dove disponibile. Continuerà a uscire globalmente nei mesi seguenti. Una volta esaurito il modello PS5 attuale, la nuova PS5 sarà l’unico modello disponibile.





Il prezzo di vendita consigliato per il nuovo modello PS5 è il seguente cominciando con l’uscita a Novembre presso i rivenditori partecipanti.

Stati Uniti. PS5 con Ultra HD Blu-ray disc drive – $499.99 PS5 Digital Edition – $449.99



Europa PS5 con Ultra HD Blu-ray disc drive – 549.99 € PS5 Digital Edition – 449.99 €



Regno Unito PS5 con Ultra HD Blu-ray disc drive – 479.99 £ PS5 Digital Edition – 389.99 £



Giappone PS5 con Ultra HD Blu-ray disc drive – 66,980¥ (tasse incluse) PS5 Digital Edition – 59,980¥ (tasse incluse)



Con il nuovo modello PS5 sarà incluso uno stand orizzontale. Inoltre, un nuovo stand verticale compatibile con tutti i modelli PS5 sarà venduto separatamente al prezzo di 29.99€.

Fonte: blog.it.playstation.com

Altre News per: nuovodesignconsole