La PS5 Golden Rock la console ricoperta da 20 Kg d'oro

Sono necessari non meno di 20 kg d'oro

Ogni generazione di console ha la sua espressione di cattivo gusto e la PlayStation 5 non fa ovviamente eccezione alla regola. Quindi, poche settimane dopo il rilascio ufficiale della nuova console di Sony, un'azienda ha deciso di ricoprirla d'oro.Il design piuttosto particolare della PlayStation 5 danno spunto a molti modder. La società Caviar sembra già detenere un record, quello del prezzo, perché la modifica della console dovrebbe costare un bel po'.Il workshop russo ha infatti pubblicato informazioni relative al suo progetto PlayStation 5 Golden Rock . L'idea è di coprire otto parti della console di nuova generazione con l'oro. In totale, si tratterebbe di utilizzare 20 kg di metallo prezioso per un costo complessivo che Caviar non vuole comunicare.Diciamo che comunica il costo ai soli potenziali acquirenti di quello che sarà un pezzo “eccezionale”: Caviar specifica che il Golden Rock verrà prodotta in un solo esemplare. Sapendo che al prezzo attuale, solo l'oro costerebbe oltre un milione di euro!

