PON - Wi-Fi 6 e digital learning

Programma Operativo Nazionale e connettività a scuola: Wi-Fi 6 di ultima generazione per il digital learning





ll Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei, contiene le priorità strategiche del settore istruzione e ha una durata settennale. L’obbiettivo centrale è creare un sistema d’istruzione e di formazione di qualità ed efficace, destinando alle scuole il vantaggio di accedere a risorse comunitarie supplementari rispetto a quelle già stabilite. Non c’è dubbio che in questo contesto la connettività rappresenta un elemento chiave: una scuola migliore si ottiene con le tecnologie migliori. Sia che si tratti di accedere a contenuti digitali, collaborare a un progetto di gruppo o fare test online, le connessioni lente non sono accettabili e occorre una connettività wireless di alto livello per insegnanti, studenti e personale IT del settore dell’istruzione primaria e secondaria.



Un ottimo esempio di utilizzo delle risorse messe a disposizione dal PON ci viene offerto dalle implementazioni realizzate da Eurocom Innovazione presso l'Istituto professionale per il commercio Luigi Einaudi di Viserba (RN) e l'Istituto Tecnico Commerciale Rino Molari di Santarcangelo di Romagna (RN)



L'esigenza chiave era quelle di dotare gli spazi didattici e amministrativi delle scuole di una connessione stabile e veloce, sia cablata che wireless, per consentire l'utilizzo dei dispositivi da parte di docenti, personale scolastico e studenti.



Il progetto, sviluppato in collaborazione con il distributore Aikom Techology , ha previsto la realizzazione e il potenziamento di reti locali cablate e wireless all'interno degli edifici scolastici, la realizzazione di cablaggi strutturati, l'acquisto e l'installazione di apparati attivi e altri dispositivi necessari per il funzionamento delle reti.



Uno dei requisiti specifici era quello di rendere autonomi i due referenti ICT nella gestione della rete e degli utenti fruitori attraverso un sistema di riconoscimento accounts di Google Suite.



Per la realizzazione del progetto sono stati installati 7 switch e un totale di 30 access point Wi-Fi 6 di Cambium Networks, il tutto governato attraverso la piattaforma software cnMaestro, che ha semplificato la gestione dei dispositivi, offrendo una visibilità completa della rete e un provisioning zero-touch. La configurazione ha permesso l'abilitazione e il riconoscimento degli accessi grazie all'integrazione della piattaforma cloud nell'architettura. Questa piattaforma funge da controller degli accessi e gestisce contemporaneamente le funzioni di rete cablata e Wi-Fi. La tecnologia Wi-Fi 6 ha introdotto un nuovo modello di connettività RF, in cui gli Access Point decidono cosa, quanto e come i dispositivi connessi alla rete possono trasmettere, basandosi su politiche definite ad alto livello. Il sistema viene gestito dai due consulenti ICT del plesso e offre connettività a tutto il personale scolastico e agli alunni.



Gli access point indoor lavorano sul protocollo 802.11ax e sulla frequenza 2.4GHz/5Ghz. La tecnologia Wi-Fi 6 consente un nuovo modello di connettività RF, in cui sono gli Access Point a decidere cosa, quanto e come i device connessi alla rete possono trasmettere, sulla base di policy definite ad alto livello. Gli access point sono pienamente retrocompatibili con la tecnologia Wi-Fi esistente 802.11ac e permettono di aggiungere intelligenza alla rete supportando un numero molto elevato di device e IoT.



È stata fornita una connessione agli access point a 2.5Gbit per sfruttare al meglio la fibra ottica di cui le strutture sono o saranno dotate. Il sistema consente un elevato numero di utenze connesse contemporaneamente e garantisce una gestione ottimale del meshing/roaming degli utenti, ottimizzando le frequenze per evitare interferenze. Ma è stata anche assicurata flessibilità nelle configurazioni, consentendo una completa indipendenza dal controller. In questo modo l’infrastruttura di rete copre gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, garantendo la stabilità del servizio di diffusione del segnale durante le diverse attività scolastiche. Il progetto è stato realizzato con una logica di scalabilità futura, sono state pertanto tenute in considerazione possibili esigenze future di ampliamento.

