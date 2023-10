Riciclati, ricondizionati, rinnovati:

Dyson dà una seconda vita ai suoi prodotti con Dyson Renewed

Nella nuova sezione dello store online, una selezione di prodotti ricondizionati e dalle performance garantite





Dyson presenta Dyson Renewed, l’iniziativa che rimette in circolo, sul sito web Dyson.it con una sezione dedicata, una selezione di prodotti originali ricondizionati e testati per rispettare gli standard di qualità Dyson.

Fin dalla sua nascita Dyson si è fondata su principi di sostenibilità: l'obiettivo è quello di risolvere i problemi progettando le tecnologie più efficienti che fanno di più con meno risorse, garantendo alti livelli di prestazioni e durata.

“Utilizzare soltanto il minimo indispensabile in termini di materiali, e di energia, è sempre stata per noi la scelta più interessante e logica; fa parte del nostro DNA in quanto ingegneri. Nel tempo, abbiamo anche applicato il nostro approccio sostenibile al nostro modo di operare, ad esempio restaurando edifici e spazi di lavoro anziché crearne di nuovi. Dyson Renewed non è che un’ulteriore conferma del nostro impegno in tal senso" - James Dyson

Tutto è iniziato oltre 20 anni fa con un ciclone, eliminando i fastidiosi sacchetti per aspirapolvere e utilizzando invece la forza centrifuga per separare polvere e sporco dal flusso d'aria. Da allora Dyson prospera nella sfida di creare tecnologie rivoluzionarie in diversi settori, costruite per durare. Gli ingegneri Dyson progettano, testano e ripetono ogni aspetto delle tecnologie Dyson, compresi i sottocomponenti, per garantire che funzionino in modo efficiente, efficace e il più a lungo possibile.

Con il progetto Dyson Renewed, si dona una seconda vita ai prodotti Dyson, aumentandone ultiriormente la durata e riducendo l’utilizzo di materie prime e nuove parti. Diverse le tecnologie Dyson all’avanguardia disponibili all’interno della sezione dedicata che include le seguenti categorie: aspirazione, cura dei capelli e purificatori d’aria.

Tutti i prodotti sono stati sottoposti a un’accurata fase di ricondizionamento per assicurare che ogni unità funzioni secondo gli standard di qualità Dyson, che infatti applica anche a tutti i prodotti Renewed la sua politica di reso e la garanzia di un anno. Infine, tutte le tecnologie ricondizionate sono dotate di confezioni prodotte con materiali riciclabili, sicure per un trasporto senza danni, e concepite per ridurre al minimo gli sprechi.

