La demo di “Super Crazy Rhythm Castle” disponibile in occasione dello Steam Next Fest!





Sperimentate la caotica avventura ritmica prima dell'uscita ufficiale!







Konami Digital Entertainment BV e lo sviluppatore britannico Second Impact Games annunciano la partecipazione di Super Crazy Rhythm Castle allo Steam Next Fest ottobre 2023 con una demo che darà agli utenti un assaggio delle prime fasi di gioco, con tutorial e accesso all'area Undergrowth.

URL di Steam

Durante lo Steam Next Fest ottobre 2023, in programma dalle 19:00 di lunedì 9 ottobre alle 19:00 di lunedì 16 ottobre, i giocatori avranno la possibilità di provare questa rhythm puzzle adventure prima dell'uscita ufficiale. Super Crazy Rhythm Castle sarà disponibile dal 14 novembre per PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam® e Nintendo Switch™.

I preorder sono attivi ora su tutti gli store digitali, con uno sconto speciale del 10% per chi effettuerà l'acquisto prima del lancio.

