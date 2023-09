Super Crazy Rhythm Castle disponibile a novembre

Svelate, inoltre, 4 nuove tracce iconiche Konami su cui i fan potranno scatenarsi, con musiche tratte dalle serie Beatmania, Gradius e Castlevania!



Konami Digital Entertainment BV e lo sviluppatore britannico Second Impact Games annunciano i dati di uscita di Super Crazy Rhythm Castle , disponibile in tutto il mondo dal 14 novembre per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam eNintendo Switch! I fan desiderosi di assicurare la propria copia possono farlo fin da ora grazie ai pre-order digitali, attivi da oggi.

Inoltre, KONAMI annuncia che 4 delle oltre 30 emozionanti tracce musicali presenti in Super Crazy Rhythm Castle provengono dalle amate serie Beatmania, Gradius e Castlevania!Titolo della canzone: Smooooch | Serie di giochi: BeatmaniaTitolo della canzone: Gradius Remix | Serie di giochi: GradiusTitolo della canzone: Lacrime insanguinate | Serie di giochi: CastlevaniaTitolo della canzone: Vampire Killer | Serie di giochi: CastlevaniaDati di uscita e tracce iconiche sono stati svelati in anteprima durante l'ultimo Nintendo Direct. Dai un'occhiata a questo estratto per un'anteprima dei nuovi brani Konami!

