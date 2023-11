Super Crazy Rhythm Castle disponibile per PC e Console

Konami e lo sviluppatore britannico Second Impact Games presentano Super Crazy Rhythm Castle , disponibile da oggi per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Serie X|S, Xbox One, Steam e Nintendo Switch. I giocatori possono finalmente immergersi in questa avventura ritmica unica e bizzarra, da soli o con gli amici, nel tentativo di sconfiggere un crudele re deciso a farvi perdere il ritmo!



Creato dallo studio britannico Second Impact Games, Super Crazy Rhythm Castle è il risultato di oltre 10 anni di ricerca votati alla creazione di un progetto “super crazy”! Konami Digital Entertainment B.V. e Second Impact Games hanno collaborato in questa partnership editoriale per portare il titolo sui mercati di tutto il mondo.



Caratteristiche principali di “Super Crazy Rhythm Castle”



Avventura nell'assurdo

Un indimenticabile viaggio ritmico. Diventerete un tutt'uno con musica e follia.



Nei panni di improbabili eroi, vi avventurerete nel Rhythm Castle! All'interno vi attende lo scapestrato King Ferdinand, pronto a difendere la sua corona e a rovinarvi la giornata. Superate le sue sfide contorte e battetelo al suo stesso gioco. Lanciate fagioli in un antico rituale di evocazione. Mettete a tacere un gigantesco DJ melanzana. Ricoprite di sugo i piccoli abitanti della carne per ragioni che vi promettiamo diventeranno chiare. Il tutto senza mai perdere il ritmo!



Colonna sonora eccezionale

Oltre 30 brani - più alcuni extra nascosti - tra rock, hip hop, dubstep e iconiche tracce KONAMI da Castlevania, Gradius e Beatmania!



Cooperativa pazzesca

Co-op caotica, divertente e accessibile. Non siete esperti di rhythm game? Ciascun giocatore può suonare la propria musica in modalità a tre o quattro tasti, o concentrarsi sulla soluzione dei puzzle lasciando agli amici il compito di mantenere il ritmo! Sia che siate soli o con gli amici, preparatevi ad abbracciare la follia e ad affrontare le sfide di Rhythm Castle.



Multitasking caotico

Dalla escape room musicale all'ascensore arcade, dovrete pensare fuori dagli schemi e dal ritmo per riuscire a evitare le malefatte del re. Combinate musica e azione esplosiva per risolvere ogni livello!



Vivete il ritmo

Volete conquistare la corona? Sbloccate ed eseguite tutte le canzoni del Music Lab. Niente distrazioni, solo ritmo puro!



