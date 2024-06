Diletta Leotta dopo il matrimonio: relax in piscina con occhiali da sole bianchi e costume di strass

I festeggiamenti per Diletta Leotta e Loris Karius continuano dopo il loro matrimonio, celebrato il 22 giugno a Vulcano. La coppia ha organizzato tre giorni di festa coinvolgendo numerosi VIP, tra cui Chiara Ferragni, Elisabetta Canalis e Michelle Hunziker. Durante la cerimonia, Diletta ha sfoggiato quattro abiti diversi, tutti firmati Atelier Emé. Dopo il matrimonio, gli sposi si sono trasferiti a Lipari per un party esclusivo. Ora, si rilassano in piscina, con Diletta che brilla in un costume intero tempestato di strass e occhiali da sole bianchi, emulando lo stile delle dive degli anni Sessanta.

Per il matrimonio, la coppia ha voluto celebrare il loro amore in grande stile, organizzando tre giorni di festeggiamenti. La cerimonia si è tenuta a Vulcano, una location esclusiva scelta per la sua bellezza naturale. Tra gli invitati, molti volti noti del mondo dello spettacolo hanno partecipato, contribuendo a rendere l'evento ancora più speciale.

Il matrimonio è stato caratterizzato da un dress code total white, richiesto agli ospiti per il party pre-wedding. Diletta ha indossato un elegante abito in pizzo trasformabile di Atelier Emé, perfetto per la cerimonia. Per la serata, ha optato per un abito più moderno, ideale per ballare fino a notte fonda.

Dopo aver salutato gli ospiti, Diletta e Loris si sono concessi un po' di relax in piscina, lontano dai riflettori. La conduttrice ha sfoggiato un look balneare da vera diva, con un costume intero tempestato di micro strass e maxi occhiali da sole bianchi. Questo modello di occhiali, reso celebre da icone come Grace Kelly e Audrey Hepburn, è diventato un must-have per i look estivi più chic.

L'abito da sposa di Diletta Leotta ha catturato l'attenzione di tutti. Si trattava di un abito in pizzo bianco, trasformabile in tre versioni diverse, che le ha permesso di cambiare look durante la giornata. Per la cerimonia religiosa, ha scelto una versione più tradizionale e romantica, mentre per il ricevimento serale ha optato per una versione più moderna e audace, perfetta per i festeggiamenti. Questo abito, firmato da Atelier Emé, è stato uno dei punti forti del matrimonio, apprezzato da tutti gli ospiti.

Conclusi i festeggiamenti ufficiali, Diletta e Loris hanno deciso di godersi qualche giorno di relax in Sicilia. La conduttrice, nota per il suo stile impeccabile, ha scelto un costume intero scintillante per le giornate in piscina. Questo modello, con ampia scollatura e sgambato, ha messo in risalto la sua forma fisica perfetta. Gli occhiali da sole bianchi, un accessorio cult degli anni Sessanta, hanno completato il look, aggiungendo un tocco di eleganza retrò.

Gli sposi hanno condiviso alcuni momenti di questo periodo di relax sui social media, ricevendo moltissimi commenti e like dai loro fan. Le immagini di Diletta in piscina hanno suscitato grande interesse, confermando ancora una volta il suo status di icona di stile.

I primi giorni post matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius sono stati caratterizzati da festeggiamenti, relax e momenti di intimità. La coppia, circondata dall'affetto di amici e parenti, ha celebrato il loro amore in modo indimenticabile, lasciando un ricordo speciale a tutti i partecipanti. Ora, si godono qualche giorno di tranquillità, pronti a iniziare la loro nuova vita insieme.