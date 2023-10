Together a Black & White show tv : orario e diretta streaming Juventus

Cent'anni di Magia Bianconera: Uno Spettacolo Unico con le Leggende della Juventus. Descrizione: I tifosi della Juventus sono in festa per una serata straordinaria dedicata ai 100 anni della proprietà Agnelli. L'evento, intitolato "Together, a Black & White show", sarà un'occasione unica per celebrare le glorie passate della squadra. Sul campo, scenderanno leggende indimenticabili come Del Piero, Zidane, Platini e Pirlo per un'amichevole emozionante che racconta la storia della Vecchia Signora. Alle 20:25, l'inizio di questa straordinaria serata sarà trasmesso su Sky Sport Uno e in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre). Gli appassionati potranno seguire l'evento anche in streaming su Sky Go, NOW e sul sito ufficiale di CieloTv. Un'esperienza imperdibile per tutti i cuori bianconeri.

