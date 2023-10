iotty accoglie l’autunno con due promozioni

Martedì 10 e mercoledì 11 ottobre l’azienda aderisce ai due giorni di Festa delle Offerte Prime di Amazon con un’offerta speciale per coloro che vogliono acquistare i prodotti dell’ecosistema iotty PLUS. Fino a domenica 22 ottobre 2023 sarà attiva anche una promo 3x2 sul sito ufficiale dell’azienda.





Ottobre, tempo di cambio stagione. Solitamente in questo periodo si pensa al decluttering degli armadi, per buttare via i vestiti che non si mettono più per fare spazio al nuovo.



Ma chi lo dice che una ventata di rinnovamento non si può dare anche alla casa? Per questo, iotty ha pensato a una promozione speciale per tutti gli utenti che vogliono inserire nella propria abitazione un tocco smart.



Martedì 10 e mercoledì 11 ottobre 2023, gli appassionati di tecnologia e amanti delle smart home potranno approfittare della Festa delle Offerte Prime di Amazon sullo store ufficiale dell’azienda, per avere tre dispositivi a scelta dell’ecosistema iotty Plus ad un prezzo super vantaggioso. Risparmio e innovazione allo stesso tempo, meglio di così?



È un’occasione unica anche per i più indecisi, che in questo modo potranno selezionare una o più placche scegliendo tra l’Interruttore Intelligente per luci e cancelli, quello per Tende e Tapparelle o la Presa Intelligente. Dal punto di vista estetico, sono tutte accomunate da un design moderno e italiano in vetro temperato, con colori tenui e raffinati – bianco, sabbia, grigio, azzurro, nero – e una retroilluminazione, adatti a dare un aspetto elegante ad ogni ambiente di casa.



Alla bellezza si aggiunge la tecnologia, con una serie di funzionalità smart chiamate scenari e automazioni, che facilitano l’utente nella gestione quotidiana di illuminazione e infissi ed elettrodomestici, con un conseguente risparmio anche in bolletta. Infatti, la possibilità di stabilire orari per l’accensione e lo spegnimento delle luci, o coordinare questo gesto con l’alzamento o abbassamento delle tapparelle motorizzate, o con la disattivazione dei piccoli elettrodomestici attaccati alla presa, consente di avere sempre tutto sotto controllo e di non sprecare energia inutilmente.



Non ci sarà più il rischio di dimenticare nulla di acceso quando si esce di casa. Inoltre, grazie alla sezione dedicata in app si avrà sempre la visione d’insieme sui consumi elettrici e si avrà la sensazione di avere a disposizione un vero e proprio “personal coach” dell’energia.



Ma le occasioni da non perdere non finiscono qui. Infatti, fino a domenica 22 ottobre sul sito ufficiale di iotty sarà attiva una promozione 3x2, che permetterà di acquistare tre placche al prezzo di due.





