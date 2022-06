Estate in sicurezza: con iotty la casa è a prova di ladro

Il periodo più desiderato dopo un anno di lavoro è sempre più vicino e, ora che si può tornare finalmente a viaggiare, il countdown per le vacanze estive è ufficialmente iniziato. Ma se da un lato l’estate rappresenta il momento tanto atteso per ricaricare le energie e godersi un po’ di riposo, dall’altro è anche il periodo più caldo per i furti.

Infatti, secondo gli ultimi dati del Rapporto Censis sulla filiera della sicurezza in Italia, gli italiani non si sentono affatto sicuri, con la maggior parte delle intrusioni che avviene proprio durante il weekend e le vacanze. E se i classici consigli, come avvisare i vicini della propria assenza o lasciare le chiavi a un amico fidato per effettuare dei controlli, non sono sufficienti a rendervi tranquilli, ecco allora che la tecnologia arriva in aiuto per proteggere al meglio la propria abitazione anche quando si è via. Avere il giusto alleato smart può fare la differenza per partire senza troppi pensieri!

iotty rappresenta una soluzione perfetta per rendere la sicurezza di casa semplice e facile per tutti, senza spendere soldi in sofisticati sistemi di allarme. L’ecosistema, composto da 3 dispositivi – Interruttore Intelligente per luci e cancelli, Interruttore Intelligente per Tende e Tapparelle e Presa Intelligente – permette di controllare e gestire le luci, gli infissi della propria casa e gli elettrodomestici con un semplice click e in qualunque momento. I prodotti iotty lasciano libertà agli utenti di impostare numerosi scenari personalizzati e automazioni, così che si possa gestire la casa anche dalla spiaggia.



Tra le tante funzioni disponibili, una indispensabile per il periodo estivo è sicuramente Ia “modalità vacanza” legata all’Interruttore Intelligente per Luci tramite la quale accendere e spegnere le luci nelle stanze di casa in modo casuale ma allo stesso tempo verosimile nelle fasce orarie selezionate.

A questa si aggiunge la possibilità di alzare le tapparelle al mattino e abbassarle di sera grazie all’Interruttore Intelligente per Tende e Tapparelle, oppure attivare l’impianto audio del salotto collegato alla Presa Intelligente.

Si tratta di piccoli escamotage per riuscire a simulare la presenza reale di persone in casa, fare da deterrente contro visite indesiderate e godersi in tranquillità il meritato relax.

Prezzi e disponibilità

Tutti i prodotti sono in vendita al prezzo di 79,90 euro sul sito ufficiale

