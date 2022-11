iotty - un Black Friday con uno sconto del 30%  

Con iotty al via un Black Friday all'insegna del risparmio energetico, con uno sconto speciale del 30%

L’offerta è valida sullo store Amazon da oggi fino a lunedì 28 novembre (incluso) sulla linea iotty Plus. La promozione continua anche sul sito ufficiale dell’azienda fino a domenica 4 dicembre 2022.

Gli appassionati di tecnologia hanno già organizzato le proprie personali wish list per aggiudicarsi i migliori affari durante il Black Friday Amazon.

Tra i settori che ricopriranno anche quest’anno un ruolo importante sicuramente c’è la smart home, per la quale oggi il mercato è ricco di proposte. Tuttavia, scegliere i dispositivi che in pochi gesti possono rendere la casa “intelligente” non è sempre facile. Spesso il prezzo va a discapito della qualità estetica e funzionale e il rischio di flop è dietro l’angolo.

La soluzione che unisce alla perfezione funzionalità tecnologiche e design accattivante sono le placche iotty Plus, destinate a dare un tocco smart e di eleganza ricercata alle case degli utenti.

Infatti, da oggi fino a lunedì 28 novembre 2022 (incluso) sullo store ufficiale di Amazon tutti gli Interruttori Intelligenti per luci e cancelli, quelli per tende e tapparelle e le Prese Intelligenti dell’azienda saranno in offerta con uno sconto speciale del 30%. Sarà possibile acquistare anche sul sito iotty.it dove la promozione sarà valida invece fino a domenica 4 dicembre 2022.

Un occhio puntato sulla gestione dei consumi

Le funzioni smart di iotty sono note per essere state sviluppate nell’ottica di rendere l’esperienza d’uso semplice e perfetta. Con iotty Plus si raggiunge un livello superiore, che tiene conto anche delle più recenti esigenze di risparmio energetico dei consumatori. Infatti, grazie al software completamente rinnovato è possibile avere una gestione personalizzata della casa e a prova di sprechi energetici, grazie a una serie di sensori integrati per la rilevazione di luce e temperatura, oltre alle nuove automazioni e scenari presenti sull’app iotty. Ma non è tutto, perché l’utente può contare anche su statistiche elaborate in real time sui propri consumi, così da mettere in atto gli opportuni accorgimenti per non avere sorprese in bolletta.

Infine, l’ampia compatibilità dei dispositivi iotty con le piattaforme per la casa smart quali Alexa, Google Home, IFTTT, i comandi rapidi di Siri e SmartThings id Samsung, alle quali si aggiungono la predisposizione con il recente standard Matter e Apple HomeKit per la linea iotty Plus, permettono di gestire le placche con estrema intuitività.

