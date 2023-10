Proiettori XGIMI: incredibili promozioni

Tornano i giorni più convenienti dell’anno su Amazon.it. La Festa delle Offerte Prime con tantissime promozioni su migliaia di articoli inizia alle 00:00 di domani, martedì 10 ottobre, per terminare alle 23:59 di mercoledì 11: quarantotto ore di folli sconti e offerte esclusive per tutti gli iscritti al servizio Prime. XGIMI non poteva mancare all’appuntamento con una nutrita serie di offerte su alcuni dei sui proiettori più innovativi, amati e apprezzati dai fan dell’home cinema. Un’occasione ghiotta per portare il grande schermo fra le pareti di casa (e non soltanto), per la gioia di tutta la famiglia, abbinando alle elevate prestazioni e a una superba qualità anche un notevole risparmio, grazie ai forti sconti sul prezzo di listino.

XGimi AURA, il laser al servizio delle immagini

Nessun compromesso. Se fino a ieri occorreva scegliere fra praticità e qualità delle immagini, con la tecnologia laser di XGIMI AURA, potrete riprodurre i vostri contenuti multimediali con definizione 4K Ultra HD e 120” di diagonale semplicemente posizionando il proiettore a meno di 30 cm da qualsiasi parete (11,7”) o schermo. Avrete poi non solo una iperrealistica esperienza di visione ma anche un audio avvolgente grazie al sistema di due tweeter e due woofer da 15W ciascuno firmato Harman Kardon con tecnologia Dolby Audio e DTS HD. AURA ha un motore d’immagine X-Vue 2.0, compatibile con HDR10, e offre 8 punti di correzione dell’immagine per geometrie sempre perfette. Il sistema di proiezione laser da 1.800 ISO Lumen garantisce 20mila ore di puro intrattenimento. La piattaforma Android TV mette infine a vostra disposizione uno sterminato parco di app, oltre 5.000, e consente di interagire anche via voce grazie a Google Assistant.

Il salotto si trasforma in una sala cinematografica

Non troverete, naturalmente, solo AURA fra le offerte Prime. Fra i proiettori XGimi troviamo infatti anche HORIZON (1080p) e HORIZON PRO (4K Ultra HD), in grado di rivoluzionare il vostro intrattenimento domestico grazie a immagini da ben 200 pollici di diagonale. Entrambi offrono una luminosità di 1.500 ISO Lumen per una resa strabiliante anche in ambienti illuminati. Il sistema di correzione trapezioidale automatica consente immagini sempre perfette anche quando si proietta lateralmente mentre i due altoparlanti full-range da 8W di Harman Kardon garantiscono un’esperienza sonora immersiva e coinvolgente.

Non finisce qui. C’è anche XGIMI Elfin, perfetto anche per chi si avvicina per la prima volta al mondo dei proiettori, che riproduce video con risoluzione Full HD fino a 200” di diagonale, per una grande esperienza di home cinema. La luminosità è di 600 ISO Lumen per un ottimo contrasto e colori brillanti. Perfetto anche per il gaming grazie alla modalità Game Mode Boost per una latenza di soli 26,5 millisecondi. Due gli altoparlanti Harman Kardon integrati con tecnologia Dolby Audio e DTS HD. Per tutti e tre i modelli, Google Android TV è garanzia di massima versatilità e facilità d’uso oltre che di ampia scelta di app e disponibilità di contenuti.

Il cinema non conosce confini

Se la voglia di cinema vi accompagna ovunque, la scelta giusta per voi è rappresentata dai

proiettori portatili XGIMI

MoGo 2

(720p) e

MoGo 2 Pro

(1080p). Li troverete sempre pronti a seguirvi, per regalarvi non solo ore di divertimento in vacanza o a casa di amici ma anche all’occorrenza in ufficio per video e presentazioni di grande effetto. Entrambi offrono una luminosità di

400 ISO Lumen

e la massima praticità di trasporto. Dispongono di Android TV 11, tecnologia di adattamento schermo ISA 2.0 e

due speaker da 8W

con Dolby Audio. La tecnologia

Movies on the Go

consente di alimentarli via power bank: potrete davvero porta

rli ovunque, anche dove non c’è la presa della corrente.

Altre News per: proiettorixgimiincredibilipromozioni