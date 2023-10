Approfitta dell offerta ed evita la pulizia della lettiera con Furbulous Box

Se sei stanco di dover pulire manualmente i bisogni del tuo amico a quattro zampe, potresti passare a un modello automatizzato che si occupa di questa incombenza al posto tuo. Il marchio Furbulous offre una soluzione innovativa per liberarti dal compito di pulire la lettiera del gatto. Ti spiegheremo come funziona questa piccola rivoluzione sia per noi umani che per i nostri piccoli amici pelosi.

Una lettiera completamente automatizzata

A differenza di altre lettiere per gatti che richiedono ai proprietari di raccogliere manualmente i rifiuti dei loro animali domestici, la lettiera di Furbulous esegue tutte le operazioni automaticamente, compresa la pulizia, l'incarto e la chiusura del sacco di plastica. Questo apparecchio è un pioniere in questo settore.



Niente più sforzi

Furbulous Box non solo è veramente automatizzata, ma è anche dotata di un'applicazione mobile, che porta il suo livello di funzionalità a un livello ancora più alto. Ti consente non solo di gestire l'orario di pulizia della lettiera a distanza, ma anche di monitorare efficacemente il peso del gatto, le sue visite "al bagno" e molto altro ancora. Numerose funzioni sono integrate in questo box di ultima generazione.

Proteggi il tuo gatto dentro e fuori casa

Per evitare di ferire il tuo animale domestico, l'azienda ha installato 7 sensori di sicurezza, tra cui uno anti-pizzicamento, e sensori di presenza/prossimità. Che il tuo gatto sia dentro la lettiera o nelle vicinanze, questo ritrovato di tecnologia può rilevarne la presenza e bloccare la porta per evitare incidenti, garantendo così la sicurezza del micio.



Importante: per utilizzare la funzione di pulizia automatica, il gatto deve pesare almeno 1,5 kg. Se hai un gattino piccolo, dovrai disattivare questa funzione fino a quando non raggiungerà il peso minimo.



Uno o più gatti senza dover pulire

Progettata con un ampio spazio interno da 60 litri, Furbulous Box può ospitare più gatti, soddisfacendo le esigenze delle famiglie con più felini. Inoltre, il generoso cassetto dei rifiuti da 6 litri, abbinato a un deodorante certificato per eliminare gli odori, consente di evitare il fastidio della raccolta manuale per circa 3 mesi.

Alta compatibilità e facile manutenzione

Il setaccio dalla forma unica funge da filtro automatico, separando i bisogni del gatto e lasciando materiale fresco per il prossimo utilizzo. Per la pulizia, sono necessari solo alcuni semplici passaggi per staccare la sfera, il setaccio e il letto di lettiera. La configurazione completamente automatizzata e la soluzione deodorante contribuiscono a ridurre la frequenza delle pulizie necessarie, risparmiandoti tempo, energia e denaro.



Deodorante certificato

La sfera di questo dispositivo intelligente è dotata di una scatola deodorante (sono inclusi 3 barattoli di deodorante). Tutti questi componenti sono stati testati e dimostrati come sicuri per gli odori dei gatti.



Dove acquistare la lettiera automatica Furbulous Box

Puoi attualmente trovare la lettiera automatica Furbulous Box al prezzo di 549,99 € invece di 599,99 € sul sito, nonché sul sito ufficiale Furbulous al prezzo di 549,99 € utilizzando il codice esclusivo:

