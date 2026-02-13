Alcaraz tra i box della Formula 1, incontri con Leclerc e Hamilton in Bahrein

Il campione degli Australian Open 2026 si concede una pausa tra i motori della Formula 1: Alcaraz visita i test in Bahrein, incontra i piloti e condivide sorrisi prima di tornare in campo a Doha.

Dopo il successo agli Australian Open 2026, Carlos Alcaraz si è concesso una parentesi lontano dai campi da tennis per seguire da vicino la sua passione per la Formula 1. Il numero uno del ranking Atp è stato ospite nel paddock durante i test prestagionali in Bahrein, approfittando di qualche giorno libero prima del prossimo impegno ufficiale.

Tra box e pista, il tennista spagnolo ha incontrato diversi piloti, fermandosi a scambiare qualche parola e a scattare foto. In particolare, non sono mancati sorrisi e abbracci con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, protagonisti della scena mondiale, con cui Alcaraz ha condiviso momenti di grande cordialità.

La Ferrari ha diffuso alcune immagini dell’incontro, mostrando il campione spagnolo accanto ai piloti della scuderia di Maranello. Scene informali, tra strette di mano e conversazioni, che hanno unito due mondi sportivi molto diversi ma altrettanto seguiti.

Alcaraz ha poi pubblicato sui propri canali social altri scatti della giornata, questa volta insieme ai connazionali Carlos Sainz, oggi alla Williams, e Fernando Alonso, impegnato con Aston Martin. Un’occasione per ritrovare amici e condividere la passione comune per i motori.

Conclusa la visita in Bahrein, lo spagnolo tornerà presto a concentrarsi sul circuito Atp: dal 16 al 21 febbraio è atteso a Doha per l’Atp 500, prossimo appuntamento della sua stagione.