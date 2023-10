Chi l'ha visto? Casi Avvincenti e Anticipazioni Esclusive della Puntata Rai 3

Su Rai 3, 'Chi l'ha visto?' torna con casi intriganti. Tra questi, il mistero di Alessandra di Parma, scomparsa dopo una normale uscita per la spesa. Con Federica Sciarelli, scopriremo anche dettagli sulla misteriosa morte di Alessio Vinci a Parigi. Non mancate alle 21.20!

Nell'episodio di mercoledì 4 ottobre, il programma svela lo strano codice di tre lettere trovato nella stanza d'albergo di Alessio Vinci. La madre di Cristina Gulinucci, scomparsa dal convento di Cesena, è ospite in studio, raccontando la sua battaglia per la verità, con voci che suggeriscono l'archiviazione dell'inchiesta.

'Chi l'ha visto?' non si ferma qui, presentando appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà. Un appuntamento da non perdere per chi è in cerca di misteri e storie coinvolgenti.

Altre News per: vistocasiavvincentianticipazioniesclusivedellapuntata