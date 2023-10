Ciudad Madero: Crollo Chiesa Santa Cruz, 7 Vittime e 39 Feriti

Una tragedia ha colpito la città di Ciudad Madero, nello Stato di Tamaulipas, Messico, con il bilancio provvisorio delle vittime che è salito a sette dopo il crollo del tetto della chiesa di Santa Cruz. L'incidente è avvenuto durante la celebrazione di alcuni battesimi, a cui partecipavano numerose famiglie, almeno un centinaio di persone.

Le autorità locali hanno riferito che il numero dei feriti è aumentato a 39, mentre al momento sono in corso sforzi congiunti da parte della Guardia Nazionale, la Guardia di Stato e la Protezione Civile per individuare e salvare le persone ancora intrappolate sotto le macerie.

Il crollo della chiesa di Santa Cruz ha provocato un impatto significativo sulla comunità locale, generando dolore e preoccupazione. Gli sforzi di soccorso sono ora concentrati sul salvataggio delle vittime e sulla gestione delle conseguenze di questo tragico evento.

Le autorità stanno conducendo indagini per comprendere le cause del crollo e per valutare eventuali responsabilità. La comunità resta in lutto per le vite perse e spera in una risposta rapida ed efficace da parte degli organismi di soccorso. La solidarietà e il sostegno alle famiglie colpite sono al centro dell'attenzione mentre la città cerca di affrontare questa difficile situazione.

Altre News per: ciudadmaderocrollochiesasantacruzvittime