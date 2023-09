BlizzCon; altri biglietti disponibili oggi

Mentre ci prepariamo ad accogliere la nostra community alla BlizzCon 2023 il 3 e 4 novembre, siamo entusiasti di annunciare che la terza sessione di vendita dei biglietti inizierà oggi, venerdì 29 settembre, alle 21:00 CEST. Ecco un'anticipazione del programma degli eventi che si svolgeranno dal vivo.



Notte della community: la community sale sul palco

Cerimonia di apertura: le maggiori novità e le principali rivelazioni di quest'anno

Overwatch®: presentazione nuovo eroe

Conosciamoci: incontra amici e condividi storie

Giochiamo ai contenuti in arrivo: per Dragonflight e Classic

Marcia dei Murloc: unisciti alla tradizione

Overwatch® World Cup: solo una squadra si aggiudicherà la coppa

Duel-A-Dev di Hearthstone®: sfidaci!

Warcraft Rumble® Rumblemania: partite dimostrative

Hell's Ink di Diablo IV®: sfoggia il marchio del Signore Oscuro

Momenti da condividere

World of Warcraft® Guild Clash: chi la spunterà?

Potenzia il tuo inventario: torna a casa con uno zaino BlizzCon in omaggio

Nexus dell'inclusione: celebriamo ciò che ci unisce

Fiera di Lunacupa

Biblioteca Horadrica

Molto altro ancora

Biglietti

I biglietti verranno venduti tramite

AXS

. Ulteriori informazioni sui biglietti per la BlizzCon sono disponibili su

BlizzCon.com

. La BlizzCon 2023 sarà trasmessa gratuitamente in diretta streaming per chi non potrà partecipare all'evento di persona. A breve forniremo anche dettagli su un nuovo set di oggetti di gioco per l'evento di quest'anno chiamato Collezione BlizzCon (non più Biglietto virtuale): continua a seguirci per scoprire di più.

