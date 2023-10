BlizzCon 2023 - Unisciti online il 3-4 novembre

Dopo quattro anni di incontri online, avventurandosi per Azeroth, facendo squadra in Overwatch, attraversando le regioni del Santuario e riscaldandosi accanto al fuoco della Taverna,è finalmente possibile vedersi di persona per la BlizzCon 2023.





Nel corso di due giorni ricchi di azione, i fan potranno conoscere le ultime entusiasmanti novità sui loro giochi Blizzard preferiti, tra cui Warcraft, Overwatch e Diablo.

Per coloro che non potranno partecipare alla fiera, sarà possibile seguire la BlizzCon 2023 gratuitamente in diretta streaming, con tutti i contenuti trasmessi dalla BlizzCon Arena. Di seguito una rapida carrellata, con tutti i dettagli delle dirette:

Venerdì 3 novembre:

19.00 – Cerimonia d’apertura

21.30 – World of Warcraft: What’s Next

22:30 – Overwatch 2: Deep Dive

23.30 – World of Warcraft Classic: What’s Next

0:30 – Hearthstone: What’s Next

1:30 – Warcraft Rumblings

Sabato 4 novembre:

20.00 – World of Warcraft: Deep Dive

21:30 – Overwatch 2: What’s Next

22:30 – Diablo IV Campfire Chat

0:45 – Community Night

2:15 – LE SSERAFIM Appearance

Visitate i canali YouTube o Twitch di Blizzard il 3 e il 4 novembre per seguire tutta l'azione in diretta. La BlizzCon è per la comunità, quindi sentitevi liberi di condividerla con la vostra community trasmettendo in co-streaming la trasmissione.

BlizzCon Collection – In vendita ora

I partecipanti virtuali possono anche acquistare la BlizzCon Collection,. Un bundle imperdibile sia per gli eroi più esperti, sia per chi sta iniziando nuove avventure in World of Warcraft, Diablo IV, Overwatch 2, Hearthstone o Warcraft Rumble. Disponibile nel negozio di Battle.net

