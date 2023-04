EA SPORTS PGA TOUR DISPONIBILE ORA IN TUTTO IL MONDO

EA SPORTS PGA TOUR include "Road to the Masters" - Vivi l'Augusta National, completa le sfide ispirate ai Masters del mondo reale e altro ancora

Guarda il trailer di lancio ufficiale QUI

Oggi, Electronic Arts ha lanciato EA SPORTS PGA TOUR in tutto il mondo per PlayStation5, Xbox Series X|S e PC tramite EA App, Steam ed Epic Games Store. EA SPORTS PGA TOUR è la casa esclusiva di tutti e quattro i major del golf maschile: Masters Tournament, PGA Championship, U.S. Open Championship e The Open. Al lancio il gioco comprende 30 campi, THE PLAYERS Championship e FedExCup Playoffs, la Ladies Professional Golf Association (LPGA) e il nuovissimo gameplay Pure Strike con ShotLink Powered by CDW. EA SPORTS PGA TOUR verrà lanciato anche con Road to the Masters, che include sfide, tornei online e attrezzature legate al Masters.

EA SPORTS PGA TOUR offre la più accurata rappresentazione dell'Augusta National, con l'esatta collocazione dei fiori e degli alberi, i suoni degli uccelli e la nuova buca 13, comunemente nota come "Azalea". In Road to the Masters, i giocatori possono competere per una giacca verde al famoso Augusta National e partecipare a una serie di sfide uniche, tra cui i "Momenti del campionato" del Masters, in cui completeranno missioni ispirate al prestigioso torneo. I giocatori possono mettere alla prova le loro abilità in emozionanti tornei online che durano tutta la stagione, guadagnando ricompense a marchio Masters e dotando i loro golfisti di mazze e attrezzature ufficiali.

"Fin dall'inizio, il nostro obiettivo è stato quello di fornire agli appassionati di golf un'esperienza fedele alla realtà, che riproducesse l'emozione e la passione che i giocatori reali provano ogni settimana sul PGA TOUR, nonché la bellezza e la grandezza del Masters ad Augusta National", ha dichiarato Cam Weber, EVP e GM di EA SPORTS. "Essendo l'unico gioco di golf con tutti e quattro i major maschili, con alcuni dei campi e dei tornei più iconici del mondo e con un gameplay realistico alimentato dai dati del mondo reale, siamo estremamente entusiasti di offrire ai giocatori il gioco di golf più realistico del mondo".

EA SPORTS PGA TOUR è basato sul motore Frostbite di EA e vanta 30 campi da golf da non perdere, come The Old Course at St Andrews Links, The Country Club, Pebble Beach Golf Links e Torrey Pines, consentendo ai giocatori di sperimentare alcune delle destinazioni golfistiche più importanti del mondo in uno splendido 4K come mai prima d'ora† . Realizzato meticolosamente utilizzando la tecnologia dei droni, gli elicotteri dotati di scanner LiDAR e gli strumenti procedurali per il terreno all'avanguardia di Frostbite, ogni campo è ricco di dettagli che gli appassionati conoscono e amano, persino le clubhouse. La fotogrammetria e gli scanner sono stati applicati anche per creare rendering precisi di club house, vegetazione iconica, ponti, tee markers, formazioni rocciose e altri elementi sul campo, offrendo ai giocatori esperienze visive realistiche dei loro campi preferiti. L'elenco completo dei campi disponibili al lancio è disponibile sul sito di EA SPORTS PGA TOUR.

Il sistema di gioco Pure Strike, con ShotLink powered by CDW e TrackMan, permette ai giocatori di sentirsi come un golfista professionista inserendo una meccanica di swing fluida, un comportamento innovativo della palla e una rappresentazione del campo realistica. Con una solida modalità carriera, modalità online per amici e gioco competitivo, professionisti in carne e ossa, tra cui golfisti LPGA, e profonde opzioni di personalizzazione, EA SPORTS PGA TOUR è il gioco più ricco di contenuti della serie.

Dopo il lancio di EA SPORTS PGA TOUR, i giocatori potranno aspettarsi interessanti aggiornamenti dei contenuti in concomitanza con i momenti più importanti del golf come i Majors, la FedExCup e la Ryder Cup. Saranno aggiunte nuove sfide ispirate a momenti storici e attuali del golf, oltre alla meccanica 3-Click Swing e a cinque nuovi campi che ospitano le sedi dei Major maschili del 2023, tra cui l'Oak Hill Country Club, il Los Angeles Country Club e il Royal Liverpool, oltre all'Olympia Fields e al Marco Simone, sede della Ryder Cup del 2023. Ulteriori informazioni su questi nuovi aggiornamenti dei contenuti di EA SPORTS PGA TOUR saranno rivelate nel corso del 2023.

EA SPORTS PGA TOUR è ricco di contenuti competitivi che i giocatori potranno sperimentare nella modalità Carriera, tra cui:

THE PLAYERS Championship e FedExCup Playoffs - Il PLAYERS Championship e tutti e tre gli eventi FedExCup Playoffs saranno presenti nel gioco. I giocatori possono guadagnare punti FedExCup in gioco nella modalità Carriera per avere l'opportunità di partecipare ai FedExCup Playoffs.

Ladies Professional Golf Association (LPGA) e The Amundi Evian Championship - In collaborazione con la LPGA, i giocatori dell'EA SPORTS PGA TOUR possono partecipare all'Amundi Evian Championship per la prima volta in un videogioco. I giocatori possono gareggiare nei panni di alcune delle migliori donne di questo sport, creare una giocatrice nella rinnovata funzione Crea una giocatrice e partecipare a una serie di sfide e altri eventi a tema LPGA. Anche Iona Stephen si unirà alla squadra di EA, diventando la prima donna a comparire in un videogioco di golf con un commento trasmesso sul campo.

La tua carriera, la tua strada - EA SPORTS PGA TOUR offre ai giocatori un sistema di progressione simile a un gioco di ruolo sulla strada verso i Masters. Più il loro gioco di golf migliora, più si avvicineranno a diventare campioni Major. I giocatori potranno creare e personalizzare un golfista, sviluppare le proprie abilità e padroneggiare ogni campo per attaccare ogni buca come un professionista. Per maggiori informazioni sulla modalità Carriera di EA SPORTS PGA TOUR, guardate il video di approfondimento e leggete il blog dettagliato su tutte le caratteristiche.

Gioco online - Le modalità di gioco online includono il gioco competitivo con round simultanei fino a 16 giocatori, nonché partite pubbliche e private per esperienze più casuali. I giocatori possono anche partecipare a una serie di tornei a tempo per ottenere ricompense esclusive.

