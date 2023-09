MY HERO ULTRA RUMBLE, IL FREE-TO-PLAY, È DISPONIBILE

https://youtu.be/KgYEyv-jqgI

Bandai Namco Europe è felice di annunciare l’uscita di MY HERO ULTRA RUMBLE, l’adrenalinico gioco battle royale free-to-play basato sull’universo di My Hero Academia, disponibile da oggi per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch e su PC da domani, 29 settembre.Scegliendo tra 18 famosi eroi e villain, 24 giocatori formeranno team da 3 e combatteranno con i loro Quirk fino a quando solo uno resterà sul campo di gioco. L’arena si restringerà col passare del tempo: i fan dovranno agire velocemente, muoversi continuamente, difendersi o caricare a testa bassa per sopravvivere; potranno anche avvantaggiarsi in ogni partita grazie alle seguenti feature:Le Skill Card sono sparpagliate per la mappa e i giocatori possono usarle per diventare più forti migliorando i propri QuirkComportarsi da cattivi o eroi con i civili bisognosi può garantire oggetti potenti per far pendere l’ago della bilancia verso il proprio teamUsando le carte Revival trovate nell’arena e rianimando i compagni si possono sorprendere le squadre avversarie che pensano che un team sia stato sconfittoI giocatori possono anche attendersi nuovi contenuti che saranno introdotti regolarmente durante la stagione e che includono:Nuovi personaggi giocabili tra cui scegliere per creare nuove combinazioniNuovi Battle Pass con costumi e ricompense esclusiveEventi a cui partecipare per ottenere costumi, emote, nuovi dialoghi e molto altroPer festeggiare il lancio del gioco, i giocatori che si connetteranno giornalmente riceveranno ricompense fino al 25 ottobre 2023.

