My Hero ULTRA RUMBLE disponibile dal 28 settembre

MY HERO ULTRA RUMBLE, il gioco multiplayer online basato sull’universo di My Hero Academia, sarà disponibile dal 28 settembre per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Eijiro Kirishima, Momo Yaoyorozu e Ibara Shiozaki si uniscono al roster diMY HERO ULTRA RUMBLE: i giocatori potranno ora scegliere 18 tra i loro Eroi e Villan preferiti per creare un team e lottare per la vittoria in questo nuovo titolo battle royale.

Otto squadre di 3 personaggi si fronteggeranno per essere gli ultimi a rimanere. Combatti per sopravvivere, ma muoviti anche in fretta perché la mappa si restringe al trascorrere del tempo, obbligandoti a incontrare i rivali.

I giocatori possono partire in vantaggio nel gioco seguendo l’accountX (Twitter) di My Hero ULTRA RUMBLE: diversi item in-game verranno dati durante il giorno dell’uscita in base ai follower della pagina!

Per il nuovo trailer italiano:

