da oggi è disponibile la stagione 15 di MY HERO ULTRA RUMBLE che introduce Fumikage Tokoyami, un nuovo eroe della classe 1-A.

Scatenando il potere del suo Quirk, Dark Shadow, Tokoyami infligge attacchi devastanti con la sua entità simile a un mostro, avvolgendosi nell'ombra per migliorare le proprie abilità. Nel ruolo di Assalto, sfrutta l'oscurità interiore per attaccare con un'offensiva coordinata e ad alta pressione insieme a Dark Shadow. Le sue azioni speciali includono Black Ankh, che ne incrementa il potere in mischia e la mobilità, e Twin Wings of the Black Arm, che consente di effettuare balzi e planate a mezz'aria, e si attiva persino mentre Black Ankh è a sua volta attiva.

Leggi anche Disponibile la stagione 11 di MY HERO ULTRA RUMBLE

La Stagione 15 introduce anche una nuova fase, Neo Academia, che ricrea le celebri ambientazioni del capitolo finale dell'anime, tra cui Coffin in the Sky, Todoroki House e Jaku City Hospital. Oltre al nuovo campo di battaglia, i giocatori potranno ottenere nuove illustrazioni e costumi esclusivi dei personaggi, che saranno aggiunti tramite aggiornamenti continui.

Guarda il trailer della nuova stagione:

https://youtu.be/IlzC2H_ChCs

La Stagione 15 è ricca di eventi speciali! Sblocca la U.A Track Suit di Midoriya, il costume da eroe di Monoma, nuove emote, tracce vocali, parti di miglioramento e molto altro.