Milan vince 3-1 a Cagliari: Sardi iniziano bene, ma Rossoneri dominano

Nell'ultimo scontro di Serie A, il Milan ha ottenuto una vittoria convincente contro il Cagliari, con un punteggio di 3-1. Nonostante il Cagliari abbia iniziato con un gol di vantaggio grazie a un potente diagonale di Luvumbo al minuto 29, la squadra sarda ha poi mostrato preoccupanti lacune difensive.

I rossoneri hanno ribaltato la situazione prima dell'intervallo, con gol di Okafor al minuto 40, in seguito a un grave errore di Radunovic, e di Tomori al minuto 45, grazie a un'azione d'angolo in cui il Cagliari è stato approssimativo nella marcatura.

Il punto esclamativo è arrivato con Loftus-Cheek al minuto 60, consolidando la vittoria del Milan.

Nel frattempo, l'Atalanta ha ottenuto una vittoria in trasferta contro il Verona, con un punteggio di 1-0. La partita è stata caratterizzata da un gioco fisico e spigoloso e il gol decisivo è stato segnato da Koopmeiners al minuto 13.

Infine, l'Empoli ha sconfitto la Salernitana 1-0, con un gol di Baldanzi al minuto 34.

Questi risultati influenzeranno sicuramente la classifica di Serie A e saranno interessanti da seguire nelle prossime giornate. Resta connesso per ulteriori aggiornamenti sulla Serie A e per scoprire come si sviluppa la lotta per il titolo.

