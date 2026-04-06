Napoli batte Milan 1-0 e scavalca i rossoneri in classifica

Il Milan perde 1-0 a Napoli per un errore difensivo che favorisce Politano e costa il secondo posto. La squadra di Allegri fatica a reagire e spreca occasioni, mentre il Napoli sfrutta l’episodio decisivo.

Il Milan esce sconfitto dal Diego Armando Maradona e incassa il secondo ko consecutivo in trasferta. A decidere la partita è il gol di Politano, arrivato dopo un errore grave in fase di impostazione che ha spalancato la strada all’attaccante azzurro. Il risultato pesa anche sulla classifica, con i rossoneri che cedono il secondo posto e si ritrovano ora a guardarsi alle spalle.

Tra i pali Maignan non ha responsabilità sul gol subito e svolge il suo compito senza particolari sbavature. Molto diversa la serata della difesa: Tomori appare fuori condizione e fatica a tenere le distanze, mentre De Winter commette l’errore decisivo che regala il pallone del vantaggio al Napoli. Positiva invece la prova di Pavlovic, solido dietro e pericoloso anche in avanti.

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Sulle corsie laterali Saelemaekers non incide e resta spesso in ombra, mentre Bartesaghi soffre l’intensità degli avversari senza trovare contromisure. A gara in corso, l’ingresso di Athekame porta più vivacità e spinta offensiva rispetto a chi lo ha preceduto.

A centrocampo Fofana alterna buone giocate a errori pesanti, tra cui un’occasione creata per Nkunku che però non viene sfruttata. Modric si distingue per qualità e visione, risultando uno dei pochi a dare ritmo alla manovra. Rabiot combatte ma resta poco incisivo negli ultimi metri.

Nel reparto offensivo emergono i limiti della serata rossonera. Nkunku fatica a trovare posizione e spreca una chance importante, mentre Fullkrug lavora per la squadra senza però incidere sotto porta. Dalla panchina non arrivano segnali decisivi: Pulisic e Gimenez non cambiano l’inerzia del match, così come Leao che spreca l’unica occasione a disposizione.

Le scelte di Allegri incidono sul risultato, con i cambi offensivi inseriti solo nel finale quando il Milan era già sotto. La squadra crea poco e non riesce a reagire dopo lo svantaggio, lasciando campo al Napoli che gestisce senza affanni e porta a casa tre punti pesanti.