LA PIÙ GRANDE ESPANSIONE DI BLACK DESERT, LAND OF THE MORNING LIGHT DISPONIBILE ORA SU DISPOSITIVO MOBILE







Lo sviluppatore ed editore coreano Pearl Abyss ha annunciato oggi che Land of the Morning Light è ora disponibile su Black Desert Mobile. I giocatori possono tuffarsi immediatamente per esplorare questa enorme espansione piena di boss impegnativi, ricompense rare e una trama coinvolgente di ispirazione coreana.



Guarda il di Land of the Morning Light trailer qui, il commento degli sviluppatori qui e il trailer del combattimento contro i boss qui

Scarica di Land of the Morning Light le risorse qui



La dinastia Joseon, nel palmo delle tue mani: Land of the Morning Light trasporta i giocatori in una regione culturalmente ricca ispirata alla dinastia Joseon, l'ultimo regno dinastico della Corea.



Sfoglia un libro di fiabe: segui una trama coinvolgente che si svolge come un romanzo. Le missioni e le storie sono ispirate a vere favole coreane, tra cui la Storia del Gumiho o la Leggenda dello Sciamano. Le missioni completate possono essere rivisitate e vengono archiviate nella "Raccolta di racconti".

Boss mitici: sfida potenti boss in Land of the Morning Light, incluso il brutale Golden Pig King; Gumiho, la volpe a nove code; Songakshi, il fantasma vendicativo; e Bari, il Mudang Wraith. Dopo aver completato i quattro boss di Tale Collection, i giocatori potranno sfidarsi nella modalità "Black Shrine", combattendo ogni boss a vari livelli di difficoltà. Sconfiggendo i boss in Black Shrine, i giocatori possono ottenere punti "Energia" che possono investire nelle statistiche dei personaggi per la battaglia contro il boss e definire la strategia del loro combattimento in base al loro stile di gioco e al boss contro cui si trovano.

Nuovo equipaggiamento "Dawnveil": l'arma principale "Dawnveil" e i guanti "Dawnveil" sono stati aggiunti al gioco. Questo nuovo equipaggiamento è intriso di un potere potente e fornisce statistiche potenti al personaggio. I giocatori possono creare l'equipaggiamento "Dawnveil" utilizzando "Fiamma di Hongik" che può essere ottenuto dopo aver sconfitto con successo i mostri boss nel Santuario Nero.

di Black Desert Mobile La più grande espansione finora: Land of the Morning Light presenta filmati completamente renderizzati e doppiaggio realistico, offrendo un'esperienza di gioco coinvolgente agli utenti mobili.



I giocatori possono iniziare il loro viaggio nella Terra della Luce del Mattino completando la missione principale "L'incubo di Emma" nel gioco.

Diventa Choryeong, Evocatore della Morte

Sblocca i poteri di Woosa Awakening (aka Choryeong), usando uno stile di combattimento ibrido con vari attacchi a corto e medio raggio. Evoca le anime dei defunti utilizzando il suo pennello calligrafico e brandisci fiori della morte per bloccare i nemici. Guarda l'anteprima di Choryeong qui.

Personaggio stagionale ed eventi di accesso

Per celebrare l'arrivo di Land of the Morning Light e della classe Choryeong, una serie di eventi attende i giocatori. Da oggi fino a martedì 12 dicembre, i giocatori potranno creare un personaggio stagionale e godere di una crescita più rapida del personaggio, di vari premi di gioco e di una maggiore comodità per l'utente. Inoltre, coloro che cercano ricompense extra possono partecipare all'evento di accesso giornaliero e ottenere oggetti preziosi come Perla Nera, Forziere pergamena del raid e Pacchetto Valk fino a lunedì 23 ottobre.

