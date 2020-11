Black Desert Prestige Edition arriva a Novembre

Black Desert, l’acclamato MMORPG di Pearl Abyss, arriverà presso store selezionati venerdì 6 novembre per PlayStation 4 e per Xbox One X. Il gioco è compatibile anche con la prossima generazione di console.

Invitando tutti i giocatori a unirsi a uno degli MMO più innovativi degli ultimi anni, la Black Desert Prestige Edition include tonnellate di contenuti bonus digitali del valore di oltre 140$! Sia i nuovi giocatori che quelli attuali possono ricevere oggetti da collezione unici come l’esclusivo Black Leopard, l’edizione offre vari contenuti a supporto dei nuovi giocatori che fanno i loro primi passi nel gioco.

Black Leopard x1 esclusivo

Limited Edition Glorious Shudad Premium Set x1

Pearl Box – 2000 x1

Value Pack (30 Giorni) x1

[Evento] Enhancement Help Kit II x1

Advice of Valks (+40) x1

Blessed Message Scroll (100 min.) x15

Black Desert è un MMORPG action open-world con una grafica all’avanguardia e un sistema di combattimento basato sulle abilità che ridefinisce il genere. Black Desert ha il sistema di personalizzazione dei personaggi più sviluppato di qualsiasi gioco attualmente sul mercato, permettendo agli utenti di ricreare se stessi con degli avatar unici. L’MMO è noto per i suoi controlli intuitivi, il mondo ben progettato e la vasta storia, che è stato lanciato con successo in oltre 150 paesi e 12 lingue per oltre 30 milioni di utenti registrati.

DETTAGLI PRODOTTO