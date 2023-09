BOLOGNA, È TEMPO DI DUELLARE! YU-GI-OH! CHAMPIONSHIP SERIES TORNA IN ITALIA PER LA PRIMA DAL 2019









Konami è felice di annunciare che le Yu-Gi-Oh! Championship Series (YCS) torneranno in Italia per la prima volta dopo quattro anni, con le YCS Bologna confermate per l'8-10 dicembre a BolognaFiere.

Gli eventi YCS sono tra i più importanti della stagione competitiva di Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG). Riuniscono i migliori Duellanti per un weekend di competizioni ad alto livello. In palio: gloria e premi speciali, oltre a World Qualifying Points utili per qualificarsi per il prossimo Yu-Gi-Oh! World Championship.

Centinaia di persone sono attese nel quartiere fieristico BolognaFiere per tre giorni di emozionanti Duelli, mentre altre migliaia seguiranno la manifestazione in livestream da tutto il mondo. Venerdì 8 dicembre si apriranno le porte e inizieranno gli eventi pubblici. Il torneo Main Event prenderà il via sabato 9 dicembre con round a sistema svizzero. Domenica 10 dicembre si svolgerà il Top Cut, in cui i migliori duellanti si sfideranno in un emozionante torneo a eliminazione diretta. Il tutto culminerà nella Finale che determinerà il Campione YCS Bologna 2023.

Molti i premi in palio, tra cui una Nintendo Switch™. Il Campione YCS riceverà uno speciale trofeo YCS e la carta premio Ultra Rara YCS della stagione in corso. Si guadagnerà, inoltre, un posto garantito al prossimo European World Championship Qualifier, dove potrà tentare di qualificarsi per lo Yu-Gi-Oh! World Championship.

Oltre ai tornei principali, tutti i partecipanti potranno divertirsi con numerosi eventi durante il weekend. Negli Eventi Pubblici, i duellanti potranno sfidarsi in Tag Duel, Team Duel 3 vs. 3, e tornei Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. Tutti potranno competere per ottenere fantastici premi, tra cui carte oversized, tappetini da gioco e altro ancora.

Le registrazioni per YCS Bologna apriranno presto. Per tutti i dettagli, visitate il sito ufficiale .

