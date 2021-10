Yu-Gi-Oh! Championship Series torna in presenza

Dopo due anni di stop si riparte a gennaio 2022









Konami Digital Entertainment, B.V. è felice di annunciare il tanto atteso ritorno in presenza per gli eventi della Yu-Gi-Oh! Championship Series (YCS), primo appuntamento a inizio 2022 a Utrecht, Olanda.

In programma dal 21 al 23 gennaio 2022, l’Utrecht YCS sarà il primo evento di questo tipo in quasi due anni, l’ultimo YCS in presenza si è svolto a febbraio 2020.

Più di mille giocatori di Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG) si riunireanno per Duellare al centro espositivo Jaarbeurs. Un evento di tre giorni che vedrà i Duellanti scontrarsi per aggiudicarsi fantastici premi e la possibilità di ottenere un posto alle qualificazioni del Campionato Mondiale Europeo, i cui vincitori parteciperanno al prestigioso Yu-Gi-Oh! World Championship.

I premi includeranno carte speciali e le più recenti uscite legate al mondo YGO TCG, il vincitore riceverà l’Ultra Rara Duel Link Dragon, the Duel Dragon e uno speciale trofeo YCS. Tutti i partecipanti riceveranno un tappetino da gioco celebrativo e una carta promo, disponibili fino a esauremnto scorte.

Oltre al torneo principale, sarà possible partecipare a numerose attività durante il weekend e non mancherà un programma completo di eventi pubblici. I Duellanti potranno partecipare a questi eventi per avere la possibilità di vincere biglietti omaggio e mettere le mani su preziosi oggetti esclusivi, come le tanto amate CARTE GIGANTI!

Per maggiori dettagli: tinyurl.com/49whwx6x. Le informazioni su come registrarsi all'evento ed eventuali protocolli COVID-19 saranno presto condivise.

Notizie sui prossimi eventi YCS saranno presto disponibili. Per tutte le informazioni: yugioh-card.com/it/events.





Oggi, il popolare Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI è presente in tutto il mondo, distribuito in oltre 80 Paesi e disponibile in 9 lingue.





Per tutte le informazioni su prodotti ed eventi Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI visitate: Webpage: www.yugioh-card.com

