Milano: Giorgio Barbanti Muore in Incidente in Harley Davidson

Nella serata di domenica, una terribile tragedia ha colpito Milano quando Giorgio Barbanti, 56 anni, ha perso la vita in un grave incidente stradale in sella alla sua Harley Davidson, insieme al figlio di 11 anni, schiantandosi contro un autobus nella zona di San Siro.

L'incidente è avvenuto intorno alle sei e venti di sera in via Diomede, al punto d'incrocio con via Cassino. L'impatto è stato devastante, coinvolgendo l'autobus della linea 78. I soccorsi sono stati immediati, con l'arrivo di tre ambulanze e due automediche.

Giorgio Barbanti è stato trasportato d'urgenza in coma, in codice rosso, all'ospedale San Carlo, ma purtroppo non è riuscito a sopravvivere e ha perso la vita poco dopo il suo arrivo in ospedale. Fortunatamente, il figlio undicenne è stato meno gravemente ferito e è stato trasportato al Niguarda con un trauma al braccio, classificato in codice giallo.

La conducente dell'autobus, una donna di 47 anni, è stata portata in ospedale al San Giuseppe con codice verde, poiché le sue ferite erano meno gravi. Gli investigatori della polizia locale sono al lavoro per stabilire la dinamica esatta dell'incidente e le cause che hanno portato Giorgio Barbanti a urtare l'autobus prima di schiantarsi contro lo spartitraffico. La comunità di Milano è scossa da questa tragica perdita e attende con ansia ulteriori sviluppi sull'incidente.

