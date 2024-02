Incidente mortale Pontoglio, Giorgio Vavassori muore in azienda prima del turno

Giorgio Vavassori, un operaio di 61 anni, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto all'alba di mercoledì 28 febbraio, presso la sede della Ario Label Solution (Ario srl) a Pontoglio, in provincia di Brescia. L'uomo, residente a Telgate, provincia di Bergamo, stava per iniziare il suo turno di lavoro quando, poco prima delle 6 del mattino, ha perso il controllo del suo scooter, schiantandosi contro il rimorchio di un camion parcheggiato nel cortile interno dell'azienda. Nonostante indossasse il casco, l'impatto violento alla testa è stato fatale e Vavassori è morto sul colpo.

La dinamica dell'incidente è ancora sotto indagine, ma le prime informazioni suggeriscono che l'operaio abbia perso il controllo del mezzo autonomamente, senza l'intervento di terze parti. La salma è stata restituita alla famiglia, che ha organizzato il funerale per venerdì pomeriggio, alle 14:30, nella chiesa parrocchiale di Telgate. Vavassori, che non era sposato, aveva un forte legame con le sue tre sorelle e un ampio cerchio di amici. Domenica avrebbe festeggiato il suo compleanno.

L'incidente ha scosso la comunità locale e il mondo del lavoro, rinnovando l'attenzione sulla sicurezza sul posto di lavoro e sui tragici eventi che possono accadere anche prima dell'inizio effettivo dell'attività lavorativa.