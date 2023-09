Incidente Stradale in Albania: Muore Elena Radaelli in Moto

Elena Radaelli, una giovane di 31 anni residente a Trezzo sull'Adda (Milano), ha perso la vita in un tragico incidente stradale in Albania, dove si trovava in viaggio insieme al marito Gennaro Mancuso, noti su Facebook come "Scoppiati in moto", una pagina in cui condividevano le loro avventure in sella, accompagnati dal loro cagnolino Twin. La coppia aveva iniziato il viaggio per festeggiare il compleanno di Elena, con un itinerario che prevedeva un lungo tour attraverso Slovenia, Croazia, Bosnia, Montenegro, Grecia e Puglia.

La tragedia si è verificata quando un furgoncino ha investito Elena Radaelli martedì 19 settembre, poco dopo il mezzogiorno, appena uscita dal bar di un campeggio al confine con l'Albania, nel villaggio di Lin, a Pogradec. Elena, un'operaia che aveva vissuto a lungo a Piacenza prima di trasferirsi a Trezzo sull'Adda, lavorava insieme al marito presso la STMicroelectronics in Lombardia. La giovane di 31 anni è stata gravemente ferita nell'incidente e trasportata in eliambulanza al Trauma Hospital di Tirana, ma purtroppo è deceduta poco dopo. Gli investigatori stanno indagando sulla dinamica dell'incidente, e la polizia di Korça ha arrestato il conducente del furgone Benz, un 33enne originario di Lushjna.

La pagina Facebook di Elena e Gennaro è stata sommersa da messaggi di affetto e cordoglio da parte di amici e seguaci. I funerali di Elena si terranno lunedì 25 settembre a Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) alle 14:30. Inoltre, sabato 23 settembre, un momento di ricordo informale avrà luogo ad Agrate, di fronte alla sede della STMicroelectronics in via Olivetti, alle 17, al quale parteciperanno amici e coloro che amavano Elena.

